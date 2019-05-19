حلواني العبد : أسعار كعك العيد 2019 ( نخبوزات وحلويات عيد الفطر )

تعتبر مخبوزات وحلويات العديد واحد من أهم المظاهر التى يحرص المصريين على أن تكون ضمن الاحتفالات والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر , فقبل انتهاء شهر رمضان المبارك غالبية المصريون يشترون الملابس الجديدة , ويقومون بشراء مخبوزات وحلويات من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور وغيرها أو خبزها في المنزل .

حلواني العبد واحد من أهم محلات الحلويات وتعتبر العلامة التجارية الاشهر والاكثر اهتماماً في الحلويات في مصر وخاصة في تلك مناسبة فبجانب توفر المخبوزات في فروعهم يتواجد العلب الخاصة بهم في اشهر السوبر والهايبر ماركت في محافظات مصر المختلفة .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019 من حلواني العبد

لم يعلن حلواني العبد عن قائمة الاسعار الكاملة ولكن هذه المنتجات المتوفرة حالياً في بيم ماركت وسنضيف قريباً المنيو الكامل للاسعار بمجرد توافره.

علبة كحك سادة العبد 1 كيلو جرام بسعر 110 جنية .

علبة كحك عجمية بالعسل العبد 1 كيلو جرام بسعر 110 جنية .

علبة بسكويت سادة العبد 1 كيلو جرام بسعر 95 جنية .

علبة بيتي فور ممتاز العبد 1 كيلو جرام بسعر 120 جنية .

علبة مشكل العبد 1.5 كيلو جرام ( 500 جرام كحك سادة / 250 جرام بسكويت سادة / 500 جرام بيتي فور ممتاز / 250 جرام غريبة ) بسعر 180 جنية .

علبة مشكل العبد 2 كيلو جرام ( 500 جرام كحك سادة / 500 جرام بسكويت سادة / 500 جرام بيتي فور ممتاز / 250 جرام غريبة / 250 جرام بسكويت شيكولاتة ) بسعر 230 جنية .

بحسب الحسابات الفلكية يكون رمضان هذا العام 1440 مدته 29 يوماً ويكون أول ايام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 م .