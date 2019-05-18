حلواني تسيباس : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

أعلن حلواني تسيباس عن اسعار مخبوزات وحلويات العيد 2019 في فروعه المختلفة , شملت قائمة الاسعار سعر الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت بأسعاره المختلفة والبتي فور والغريبة والمنين .
قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر من حلواني تسيباس Tseppas MG
- بسكويت البرتقال : 115.50 جنية .
- بسكويت جوز الهند: 115.50 جنية .
- بسكويت شيكولاتة : 115.50 جنية .
- بسكويت كوكتيل : 115.50 جنية .
- بسكويت نشادر : 105 جنية .
- بيتي فور عادة ابيض : 145 جنية .
- بيتي فور عادة شيكولاتة : 145 جنية .
- بيتي فور عادة كوكتيل : 145 جنية .
- غريبة فستق 252 جنية .
- غريبة بندق : 230 جنية .
- غريبة سادة : 130 جنية .
- كعك بندق : 210 جنية .
- كعك جوز : 200 جنية .
- كعك سادة : 130 جنية .
- كعك عجمية 147 جنية .
- كعك عجوة 115 جنية .
- كعك فستق : 252 جينة .
- كعك ملبن : 115 جنية .
- منين سادة 85 جنية .
- منين عجوة 70 جنية .
- منين عجوة سسم : 85 جنية .
** كل الاسعار شاملة الضريبة .
عناويين فروع حلواني تسيباس مصر
تتواجد فرع تسيباس مصر في القاهرة والجيزة وشرم الشيخ
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