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حلواني تسيباس : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

أعلن حلواني تسيباس عن اسعار مخبوزات وحلويات العيد 2019 في فروعه المختلفة , شملت قائمة الاسعار سعر الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت بأسعاره المختلفة والبتي فور والغريبة والمنين .

قائمة اسعار مخبوزات عيد الفطر من حلواني تسيباس Tseppas MG

  • بسكويت البرتقال : 115.50 جنية .
  • بسكويت جوز الهند: 115.50 جنية .
  • بسكويت شيكولاتة : 115.50 جنية .
  • بسكويت كوكتيل : 115.50 جنية .
  • بسكويت نشادر : 105 جنية .
  • بيتي فور عادة  ابيض : 145 جنية .
  • بيتي فور عادة  شيكولاتة : 145 جنية .
  • بيتي فور عادة  كوكتيل : 145 جنية .
  • غريبة فستق 252 جنية .
  • غريبة بندق : 230 جنية .
  • غريبة سادة : 130 جنية .
  • كعك بندق : 210 جنية .
  • كعك جوز : 200 جنية .
  • كعك سادة : 130 جنية .
  • كعك عجمية 147 جنية .
  • كعك عجوة 115 جنية .
  • كعك فستق : 252 جينة .
  • كعك ملبن : 115 جنية .
  • منين سادة 85 جنية .
  • منين عجوة 70 جنية .
  • منين عجوة سسم : 85 جنية .

** كل الاسعار شاملة الضريبة .

حلواني تسيباس : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

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حلواني تسيباس : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

 

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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