حلواني شهد الملكة.. أسعار كحك العيد 2020 ومذاق لا يقاوم

أعلن حلواني شهد الملكة عن أسعار كحك العيد 2020 رسميًا حيث يُقدم تشكيلته المميزة دائمًا من حلويات العيد المعروفة بذوقها الخاص وطعامتها، حيث ينتظر الكثيرين بالإسكندرية كحك العيد من شهد الملكة من العام للأخر ومنتجاته من البسكويت والغريبة والبتي فور، هذا وقد حقق حلواني شهد الملكة شعبية كبيرة في الإسكندرية خلال الفترة الماضية، وفاز بثقة الأسر بالمدينة، كحك العيد من شهد الملكة لا يُقارن ولا يقاوم.

حلواني شهد الملكة

منيو أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020 يجمع بين أسعار في متناول الجميع وجودة المنتج، حيث أن منتجات شهد الملكة مصنوعة من السمن البلدي والزبدة الطبيعية، منتجات كحك العيد متواجدة في كل فروع شهد الملكة المنتشرة في محافظة الإسكندرية، حيث تتواجد محلات شهد الملكة في جرين بلازا سموحة، والمنشية وسيدي بشر وفيكتوريا ومحو بك وميامي وباكوس.

أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020