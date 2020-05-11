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حلواني شهد الملكة.. أسعار كحك العيد 2020 ومذاق لا يقاوم

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020 أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020

أعلن حلواني شهد الملكة عن أسعار كحك العيد 2020 رسميًا حيث يُقدم تشكيلته المميزة دائمًا من حلويات العيد المعروفة بذوقها الخاص وطعامتها، حيث ينتظر الكثيرين بالإسكندرية كحك العيد من شهد الملكة من العام للأخر ومنتجاته من البسكويت والغريبة والبتي فور، هذا وقد حقق حلواني شهد الملكة شعبية كبيرة في الإسكندرية خلال الفترة الماضية، وفاز بثقة الأسر بالمدينة، كحك العيد من شهد الملكة لا يُقارن ولا يقاوم.

حلواني شهد الملكة

منيو أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020 يجمع بين أسعار في متناول الجميع وجودة المنتج، حيث أن منتجات شهد الملكة مصنوعة من السمن البلدي والزبدة الطبيعية، منتجات كحك العيد متواجدة في كل فروع شهد الملكة المنتشرة في محافظة الإسكندرية، حيث تتواجد محلات شهد الملكة في جرين بلازا سموحة، والمنشية وسيدي بشر وفيكتوريا ومحو بك وميامي وباكوس.

أسعار كحك العيد شهد الملكة 2020

  • سعر علبة كحك العيد سادة حلواني شهد الملكة 80 جنيه.
  • سعر علبة كحك العيد عجمية سادة 80 جنيه.
  • سعر علبة كحك العيد عجوة أو ملبن 70 جنيه.
  • سعر كحك العيد عجمية عين الجمل أو البندق أو اللوز 95 جنيه.
  • سعر علبة كحك العيد فستق شهد الملكة 120 جنيه.
  • سعر الغريبة سادة 85 جنيه.
  • الغريبة بالمكسرات 100 جنيه.
  • سعر بتي فور شهد الملكة 90 جنيه.
  • علبة بسكويت برتقال 70 جنيه.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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