حلواني طلعت.. أسعار كحك العيد 2020 وتشكيلة مميزة

أعلن حلواني طلعت عن منيو أسعار كحك العيد 2020 لهذا العام حيث يترقب كل عملاء طلعت وأهالي الإسكندرية منتجاته من حلويات العيد من العام للأخر، حيث يُقدم حلواني طلعت تشكيلته المميزة ذات الطعم المصري والشرقي الرائع من كحك العيد والغريبة والبسكويت والبتي فور والشكلمة، كما يقدم لكم طلعت هذا الموسم كحك العيد بمذاقاته المختلفة ومنها كحك النوتيلا الرائع، إذا كنت في الإسكندرية بالطبع كحك العيد سوف يكون من طلعت.

حلواني طلعت

منيو أسعار كحك العيد طلعت 2020 يُقدم أسعار تنافسية رائعة لحلويات العيد إلى جانب أن حلويات طلعت مُصنعة من أفضل المكونات والخامات في مجال الحلويات، هذا ويتواجد حلواني طلعت في معظم مناطق وأحياء الإسكندرية، حيث تنتشر فروع حلواني طلعت في بحري ومحطة الرمل والشاطبي والبيطاش وجليم وفي ميامي، وسموحة وكفر عبده والهانوفيل ولوران وفي كارفور العروبة، وكارفور سيتي سنتر وكارفور سيتي لايت.

أسعار كحك العيد طلعت 2020