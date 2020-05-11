حلواني طلعت.. أسعار كحك العيد 2020 وتشكيلة مميزة

أعلن حلواني طلعت عن منيو أسعار كحك العيد 2020 لهذا العام حيث يترقب كل عملاء طلعت وأهالي الإسكندرية منتجاته من حلويات العيد من العام للأخر، حيث يُقدم حلواني طلعت تشكيلته المميزة ذات الطعم المصري والشرقي الرائع من كحك العيد والغريبة والبسكويت والبتي فور والشكلمة، كما يقدم لكم طلعت هذا الموسم كحك العيد بمذاقاته المختلفة ومنها كحك النوتيلا الرائع، إذا كنت في الإسكندرية بالطبع كحك العيد سوف يكون من طلعت.
حلواني طلعت
منيو أسعار كحك العيد طلعت 2020 يُقدم أسعار تنافسية رائعة لحلويات العيد إلى جانب أن حلويات طلعت مُصنعة من أفضل المكونات والخامات في مجال الحلويات، هذا ويتواجد حلواني طلعت في معظم مناطق وأحياء الإسكندرية، حيث تنتشر فروع حلواني طلعت في بحري ومحطة الرمل والشاطبي والبيطاش وجليم وفي ميامي، وسموحة وكفر عبده والهانوفيل ولوران وفي كارفور العروبة، وكارفور سيتي سنتر وكارفور سيتي لايت.
أسعار كحك العيد طلعت 2020
- سعر كيلو كحك العيد السادة من حلواني طلعت 100 جنيه.
- سعر كيلو كحك العيد ملبن 90 جنيه.
- سعر كحك العيد عجوة 95 جنيه.
- سعر كحك العيد بالملبن وعين الجمل 125 جنيه.
- كحك العيد بالملبن والفستق 145 جنيه.
- كحك العيد بالملبن والبندق 120 جنيه.
- كحك العيد عجمية عين الجمل طلعت 150 جنيه.
- كحك عجمية فستق 160 جنيه.
- كحك عجمية سادة 115 جنيه.
- سعر نصف كيلو كحك نوتيلا 70 جنيه.
- سعر الشكلمة 90 جنيه.
- غريبة سادة 100 جنيه.
- غريبة بالبندق 120 جنيه.
- بسكويت ماكينة 80 جنيه.
- سعر بتي فور طلعت 100 جنيه,
- سعر سابليه شيكولاته 120 جنيه.