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حلواني كلاسيك.. أسعار كحك العيد 2020 والبسكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد كلاسيك 2020 أسعار كحك العيد كلاسيك 2020

نستعرض معكم أسعار كحك العيد عند حلواني كلاسيك 2020 وأسعار بسكويت العيد المميز، حيث تقدم فروع حلواني كلاسيك منيو أسعار مميز مع جودة المُنتج المعهودة والمعروفة عن كلاسيك، حيث نقدم لكم سعر كيلو الكحك بالملبن والعجوة والسادة عند كلاسيك، وكل أسعار تشكيلة حلويات العيد، وتعتبر سلسلة حلواني كلاسيك واحد من أشهر سلاسل محلات الحلويات في مصر، والتي تقدم منتجات راقية ومتنوعة وجميلة، تُرضي كل الأذواق والأعمار.

منيو أسعار كحك العيد كلاسيك يقدم أسعار تنافسية، إلى جانب أن مكونات منتجات حلواني كلاسيك هي الأفضل على مستوى مصر وجميعها مكونات طبيعية وصحية ومفيدة جدًا، ستجد كحك العيد في كل فروع حلواني كلاسيك المنتشرة في الإسكندرية، يتواجد حلواني كلاسيك بالمهندسين وفي طنطا ومطروح، وفي مول العروبة بالساحل، وفروع كلاسيك بالإسكندرية متواجدة في سموحة والمنشية ومحرم بك والعجمي وسيدي بشر والهداية ورشدي وجناكليس ولوران وميامي وفلمنج.

أسعار كحك العيد عند كلاسيك 2020

  • كحك ملبن كلاسيك 135 جنيه.
  • كحك عجوة 135 جنيه.
  • كحك سادة 150 جنيه.
  • كحك عجمية سادة كلاسيك 150 جنيه.
  • كحك مكسرات 220 جنيه.
  • كحك عين الجمل كلاسيك 220 جنيه.
  • غريبة سادة كلاسيك 150 جنيه.
  • غريبة بالمكسرات 190 جنيه.
  • بسكويت 150 جنيه.
  • سعر كيلو بتي فور كلاسيك 180 جنيه.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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