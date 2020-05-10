حلواني كلاسيك.. أسعار كحك العيد 2020 والبسكويت

نستعرض معكم أسعار كحك العيد عند حلواني كلاسيك 2020 وأسعار بسكويت العيد المميز، حيث تقدم فروع حلواني كلاسيك منيو أسعار مميز مع جودة المُنتج المعهودة والمعروفة عن كلاسيك، حيث نقدم لكم سعر كيلو الكحك بالملبن والعجوة والسادة عند كلاسيك، وكل أسعار تشكيلة حلويات العيد، وتعتبر سلسلة حلواني كلاسيك واحد من أشهر سلاسل محلات الحلويات في مصر، والتي تقدم منتجات راقية ومتنوعة وجميلة، تُرضي كل الأذواق والأعمار.

منيو أسعار كحك العيد كلاسيك يقدم أسعار تنافسية، إلى جانب أن مكونات منتجات حلواني كلاسيك هي الأفضل على مستوى مصر وجميعها مكونات طبيعية وصحية ومفيدة جدًا، ستجد كحك العيد في كل فروع حلواني كلاسيك المنتشرة في الإسكندرية، يتواجد حلواني كلاسيك بالمهندسين وفي طنطا ومطروح، وفي مول العروبة بالساحل، وفروع كلاسيك بالإسكندرية متواجدة في سموحة والمنشية ومحرم بك والعجمي وسيدي بشر والهداية ورشدي وجناكليس ولوران وميامي وفلمنج.

أسعار كحك العيد عند كلاسيك 2020