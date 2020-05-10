حلواني لابوار.. أسعار كحك العيد 2020

أعلن حلواني لابوار منيو أسعار كحك العيد 2020 تلك القائمة المرتقبة من عملاء وزبائن لابوار في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر، كحك العيد 2020 من لابوار يقدم للعميل المصري أفضل مذاق لحلويات العيد الرائعة وأجملها في مصر، كحك العيد من لابوار مُصنع من مكونات طبيعية 100%، حيث يتم تصنيع كحك العيد من السمن البلدي الطبيعي، وباقي المكونات من أجود الخامات وأفضلها.

حلواني لابوار

قائمة أسعار كحك العيد لابوار 2020 مميزة وتنافسية إلى جانب أن المنتجات مصنوعة بالسمن البلدي الطبيعي وأجود الخامات، إلى جانب تكات لابوار المميزة في مختلف منتجاتها، يمكنك طلب كحك العيد من لابوار عبر الاتصال برقم 19515 أو زيارة أحد الفروع، تتواجد فروع لابوار بكثافة في القاهرة والإسكندرية، كما تتواجد فروع لابوار في الكثير من محافظات مصر منها على سبيل الذكر لا الحصر الإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط، كما تتواجد فروع حلواني لابوار في مارينا والعلمين وبنها.

أسعار كحك العيد لابوار 2020