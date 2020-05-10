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حلواني لابوار.. أسعار كحك العيد 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد لابوار 2020 أسعار كحك العيد لابوار 2020

أعلن حلواني لابوار منيو أسعار كحك العيد 2020 تلك القائمة المرتقبة من عملاء وزبائن لابوار في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر، كحك العيد 2020 من لابوار يقدم للعميل المصري أفضل مذاق لحلويات العيد الرائعة وأجملها في مصر، كحك العيد من لابوار مُصنع من مكونات طبيعية 100%، حيث يتم تصنيع كحك العيد من السمن البلدي الطبيعي، وباقي المكونات من أجود الخامات وأفضلها.

حلواني لابوار

قائمة أسعار كحك العيد لابوار 2020 مميزة وتنافسية إلى جانب أن المنتجات مصنوعة بالسمن البلدي الطبيعي وأجود الخامات، إلى جانب تكات لابوار المميزة في مختلف منتجاتها، يمكنك طلب كحك العيد من لابوار عبر الاتصال برقم 19515 أو زيارة أحد الفروع، تتواجد فروع لابوار بكثافة في القاهرة والإسكندرية، كما تتواجد فروع لابوار في الكثير من محافظات مصر منها على سبيل الذكر لا الحصر الإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط، كما تتواجد فروع حلواني لابوار في مارينا والعلمين وبنها.

أسعار كحك العيد لابوار 2020

  • سعر كيلو الكحك السادة 160 جنيه.
  • سعر كحك عجوة 150 جنيه.
  • سعر كحك العجمية لابوار 180 جنيه.
  • كحك جوز مطحون وملبن 190 جنيه.
  • كحك عين جمل وجوز من لابوار 250 جنيه.
  • كحك بالفستق 300 جنيه.
  • سعر بتي فور العيد لابوار أبيض أو شيكولاتة 210 جنيه.
  • بتي فور 220.
  • غريبة لابوار 210 جنيه.
  • بسكوت شاي أبيض أو شيكولاتة لابوار 65 جنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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