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حلواني مانا.. منيو أسعار كحك العيد 2020

بواسطة محمود عطا الله
أسعار كحك العيد مانا 2020 أسعار كحك العيد مانا 2020

ننشر أسعار كحك العيد مانا 2020 والذي يقدم تشكيلته المتميزة من حلويات عيد الفطر السعيد من الكحك والبسكويت والغريبة والبتي فور والمعمول، ويعتبر حلواني Manna واحد من أهم سلاسل محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية والذي يقدم مذاق راقي للحلويات ودائمًا ما يتواجد الجديد عند مانا، حلويات ومنتجات العيد من مانا تأتي بأحجامها المختلفة العادي والسوارية، فعند مانا كل جديد ولذيذ.

تأتي قائمة منيو أسعار كحك العيد عند مانا 2020 بكل ما هو مميز، حيث تجمع حلويات العيد عند مانا بين الأسعار التنافسية والمكونات الطبيعية والخامات الأفضل في المجال والتي تدخل في تصنيع منتجاتها، تتواجد فروع مانا في أهم مناطق الإسكندرية، وفروع مانا في سموحة وأبراج شيراتون المنتزة ورشدي والعجمي وسان ستيفانو والشاطبي، يمكنك حجز كحك العيد من مانا عبر الاتصال برقم 16255 أو من خلال الواتساب 01224537000 كحك مانا يستحق التجربة فعلا.

أسعار كحك العيد مانا 2020

  • سعر كيلو كحك سادة بدون حشو 135 جنيه.
  • سعر كحك العيد عجوة من مانا 150 جنيه.
  • سعر كحك العيد عجمية سادة 160 جنيه.
  • كحك جمية بندق 190 جنيه.
  • سعر كحك العيد عجمية عين جمل 220 جنيه.
  • سعر كحك العيد فستق من مانا 245 جنيه.
  • سعر غريبة مانا سادة 150 جنيه.
  • سعر الغريبة باللوز أو بالفستق 200 جنيه.
  • معمول عجوة 130 جنيه.
  • معمول عين جمل 150 جنيه.
  • سعر بتي فور مانا عادي 190 جنيه.
  • بتي فور مخصوص 200 جنيه.
  • بسكويت مشكل أو نشادر 150 جنيه.
  • كوكيز أو برازق 150 جنيه.
  • سعر سابلية مانا 190 جنيه.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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