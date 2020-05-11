حلواني مانا.. منيو أسعار كحك العيد 2020

ننشر أسعار كحك العيد مانا 2020 والذي يقدم تشكيلته المتميزة من حلويات عيد الفطر السعيد من الكحك والبسكويت والغريبة والبتي فور والمعمول، ويعتبر حلواني Manna واحد من أهم سلاسل محلات الحلواني في مدينة الإسكندرية والذي يقدم مذاق راقي للحلويات ودائمًا ما يتواجد الجديد عند مانا، حلويات ومنتجات العيد من مانا تأتي بأحجامها المختلفة العادي والسوارية، فعند مانا كل جديد ولذيذ.

تأتي قائمة منيو أسعار كحك العيد عند مانا 2020 بكل ما هو مميز، حيث تجمع حلويات العيد عند مانا بين الأسعار التنافسية والمكونات الطبيعية والخامات الأفضل في المجال والتي تدخل في تصنيع منتجاتها، تتواجد فروع مانا في أهم مناطق الإسكندرية، وفروع مانا في سموحة وأبراج شيراتون المنتزة ورشدي والعجمي وسان ستيفانو والشاطبي، يمكنك حجز كحك العيد من مانا عبر الاتصال برقم 16255 أو من خلال الواتساب 01224537000 كحك مانا يستحق التجربة فعلا.

أسعار كحك العيد مانا 2020