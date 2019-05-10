خامس أيام رمضان | سعر الدولار اليوم الجمعة 10-5-2019 في جميع البنوك مُحدث الآن

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الإنخفاض التدريجي في كافة البنوك المصرية، وانخفض سعر الدولار في أكثر من بنك في نهاية التعاملات المسائية ليوم الخميس بنحو 3 قروش في قيمة الشراء، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء 17.07 جنية مقابل 17.17 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي كأعلى بنك يُقدم سعر لشراء الدولار بنحو 17.15 للشراء.

سعر الدولار أمام الجنية

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري، أصبحت حالة العرض والطلب على العملة الأمريكية هي التي تُحدد قيمتها أمام الجنية المصري في المقام الأول، وشهدت أسعار الدولار في مصر منذ بداية شهر رمضان الكريم استمرار الانخفاض بشكل ملحوظ، وذلك مع زيادة المعروض من الورقة الخضراء.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 5 رمضان بنحو 17.12 للشراء، فيما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بقيمة 17.16، ونتابع معكم أسعار الدولار على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية الحكومية والخاصة تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك في مصر، وسجل الدولار في بنك عودة عند 17.07 للشراء مقابل 17.17 للبيع، في حين سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.08 للشراء مقابل 17.18 للبيع، وإليكم سعر صرف الدولار في البنوك مُحدث وفق آخر تقارير صادرة من البنوك.

البنك سعر الشراء بالجنية سعر البيع بالجنية مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.22 المصرف المتحد 17.08 17.18 كريدي أجريكول 17.08 17.18 بنك الإسكندرية 17.08 17.18 بنك مصر 17.07 17.17 البنك التجاري الدولي CIB 17.06 17.16 البنك الأهلي المصري 17.07 17.17 البنك العربي الأفريقي الدولي 17.07 17.17 بنك التعمير والإسكان 17.07 17.17

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة عند 17.17 للشراء مقابل 17.25 جنية للبيع، في حين أن الإقبال من المواطنين أصبح لإتجاه البنوك مع تقارب الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء، ونتابع معكم أسعار الدولار على مدار اليوم لحظة بلحظة.