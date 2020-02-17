خلال أسبوع  يفقد سعر الدولار 10 قروش و37 قرشًا منذ يناير الماضي

رحلة هبوط سعر الدولار في البنوك المصرية مستمرة، حيث فقد بالأمس الأحد أمام الجنيه المصري 4 قروش ليصل إجمالي التراجع منذ الخميس والأمس نحو 6 قروش، ليسجل في بداية تعاملات اليوم متوسط سعر الأخضر نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع ، ومع استمرار نزيف الورقة الخضراء فقد بلغ الهبوط بقيمة 10 قروش خلال أسبوع، حيث يسجل اليوم 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه الأحد الماضى ، أما ما فقدته العملة الإمريكية منذ مطلع العام الحالي 2020 نحو 37 قرشاً، وبذلك تسجل أسعار الدولار اليوم أدنى مستوى لها منذ ثاني أسبوع لتعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

سعر الدولار

خسائر كبيرة للدولار خلال الأشهر الماضية

وقد تتالت التراجعات في سعر العملة الإمريكية خلال الأشهر الماضية، وتعرضت لخسائر قاسية حيث بلغت :

خسارة 26 قرشًا خلال شهر يناير الماضي.

فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019.

تراجع 1.7 قرش في نوفمبر.

هبط 13.2 قرش في أكتوبر.

والخسارة الأكبر 28.5 قرش خلال سبتمبر.

الدولار يسجل أدنى مستوى بسعر 15.60 فى 3 بنوك

وبلغ تراجع الأخضر إلى أدنى مستوى له في ثلاث بنوك مصرية وهي ( التجارى الدولى، والمصرف العربى الدولى، وHSBC )، مسجلا في هذه البنوك الثلاثة 15.59 جنيها للشراء و 15.69 جنيها للبيع، في حين يسجل في 8 بنوك ” العربى الإفريقى الدولى، و المصرف المتحد، والكويت الوطنى، والاستثمار العربى، والأهلى المتحد، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وقطر الوطنى”، سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، أما في بنكي مصر والأهلي فسجل سعر صرف الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يسجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم 16.06 جنيه للشراء في بنك البركة ، ويسجل أقل سعر للبيع 15.69 جنيه في البنك التجاري الدولي cib، أما سعر الصرف في البنوك الرسمية والخاصة العاملة في مصر فيسجل اليوم حسب آخر تحديث صادر من البنوك كما يلي في الجدول المرفق المحدث لحظة بلحظة وبشكل اتوماتيكي:

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,68 جم