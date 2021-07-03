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خلال شهر.. انخفاض أسعار الذهب 40 جنيها في مصر

بواسطة عزت محمد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الشهر الماضي، انخفاض كبير وتلقبات كبيرة، بين الانخفاض والارتفاع، وانخفضت جميع الأعيرة نحو 40 جنيه، متأثرا بالسعر العالمي، وعاود المعدن الأصفر الانخفاض مرة أخري يوم الجمعة الثاني من يوليو بعد تذبذب في الأسعارخلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نتعرف على سعر الذهب في الوقت الراهن لجميع الأعيرة، وسعر الذهب خلال الشهر الماضي بالإضافة إلي توقعات الذهب وغيرها من المعلومات.

1 سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة
2 أسعار الذهب خلال الشهر الماضي

سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة الثاني من يوليو انخفاض بواقع 5 جنيهات دفعة واحدة عن تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بواقع جنيه واحد حيث سجل 777 جنيها بعدما أنهي تعاملات الخميس عند 778 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه عيار 24 نخو 888 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الجمعة نحو 2616 جنيها.

وعلي المتسوي العالمي ارتفع سعر الذهب في تعاملات الجمعة، بسبب المخاوف التي يشهدها العالم من انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الخاصة بالقطاعات غير الزراعية الأمريكية التي من الممكن أن تؤثر علي توقيت تحول الموقف الفيدرالي الخاص بالسياسات، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 17778.52 دولار لأوقية الذهب.

خلال شهر.. انخفاض أسعار الذهب 40 جنيها في مصر

أسعار الذهب خلال الشهر الماضي

انخفض سعر المعدن النفيس في السوق المصري خلال تعاملات الشهر الماضي بمقدار وصل إلي 40 جنيها، حيث كان سعر الجرام منذ شهر نحو 816 جنيها لعيار 21 بينما سجل سعره في الوقت الراهن نحو 777 جنيها بفارق وصل إلي 39 جنيها، وشهد سعر المعدن الأصفر تذبذبات عديدة بسبب الضغطوط علي أسعار الخامات علي المستوي العالمي وانخفض السعر في منتصف شهر يونيو الماضي إلى مستوي 768 جنيها، قبل أن يتعافي خلال الأسبوعيين الماضيين ولكنه في نفس الوقت بقي السعر أقل من مستوي الذي كان عليه في بداية الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، شهد سعر جرام الذهب ارتفاع بنحو جنيهين حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 775 جنيها في ثاني زيادة أسبوعية وفي خلال الأسبوع قبل الماضي ارتفع سعر الذهب نحو 7 جنيهات دفعة واحدة، وعلي المستوي العالمي شهد سعر الذهب انخفاض بواقع 0.1% منذ بداية الأسبوع الماضي، وأضافت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% حيث وصل سعر الأونصة نحو 1778 دولار أمريكي.

ويتوقع أن تشهد أسعار الذهب، ارتفاعا خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك حيث يكون الإقبال عليه واسع لكثرة الأفراح التي عادة ما تكون في أيام العيد كما جرت العادة لدي الشعب المصري.

عزت محمد

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