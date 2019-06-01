خِتام التعاملات | أسعار الذهب في مصر السبت 1 يونيو تنتفض من جديد مُسجلة صُعوداً قياسياً في يومين

أسعار الذهب نحو تعافي مُبهر، عنوان قد يتمناه الكثيرون من مُفضلي الذهب كعنصر استثماري ادخاري لا يرون عنه بديلاً وقد يكونوا مُحقين، فالذهب أثبت على المدى المتوسط والبعيد أنه لا يُخيب رجاء الواثقين فيه، فبعد أن حقق الذهب على مدار أربع أشهر حالة من عدم الاستقرار في أسعاره ها هو الذهب يعود لينتفض .

فمع تقرير أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1 يونيو 2019، سجلت أرقام الذهب ارتفاع جديد بعد الارتفاع الذي سجلته بالأمس بمقدر ستة جنيهات بسعر الجرام، ليستمر الارتفاع القياسي للمعدن النفيس لليوم الثاني على التوالي، ونحن معاً فيما يلي سوف نُطلعكم على أحدث أسعار للذهب بتاريخ 1-6-2019 حسب بيان السوق الآن مع بداية ختام جلسات التعامل .. فإليكم التفاصيل .

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-6-2019

فلقد أشارت الأرقام الواردة عن تقرير أسعار الذهب الآن بالسوق المصرية بتاريخ 1 يونيو 2019، أن الذهب حقق ارتفاع جديد بمقدار أربعة جنيهات جملة واحدة ارتفاعاً بسعر الجرام، لتُسجل أسعار الذهب 1/6/2019 الأرقام التالية بمصر :

سجل الذهب بتاريخ 1 يونيو بمصر من العيار 24 سعر 698 جنيه .

ووصل سعر عيار الذهب 21 اليوم السبت 1 يونيو 2019 بمصر إلى سعر 610 جنيه بعد أن سجل أيضا بالأمس زيادة بمقدار ستة جنيهات .

وسجل عيار الذهب 18 بتاريخ 1 يونيو 2019 داخل السوق المصرية سعر 523 جنيه .

والجنيه الذهب هو الأخر سجل زيادة اليوم السبت 1 يونيو داخل أسواق مصر للصاغة ليصل لسعر 4880 جنيه .