خِتام الجلسات | أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأحد 6 شوال الاستقرار والثبات يسودان مُؤشرات ساعات التعامل

أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، كغيرها من أسواق الذهب بمختلف دول العالم، تتأثر كثيراً بحركة مؤشرات التداول والتعامل عالمياً على المعدن الأصفر النفيس، وشهدت أسعار الذهب اليوم بالمستوى العالمي حالة من الاستقرار الملحوظ نتيجة لعدة عوامل تعلقت في مجملها باستقرار الدولار عالمياً والمؤشرات الايجابية لاتفاق الولايات المتحدة والمكسيك تجارياً .

وبالمقابل شهدت هي الأخرى أسعار الذهب اليوم الأحد 6 شوال والموافق 9 يونيو 2019 بالسعودية، الاستقرار نفسه وسجلت مؤشرات تعامل ختام الجلسات أسعار ثابتة على مدار الساعة ننقل إليكم تفاصيلها بالأرقام فيما يلي من سطور هذا التحقيق الخاص بأسعار الذهب اليوم في السعودية 6 شوال 1440 هجرياً .

أسعار الذهب ختام التعاملات بالسعودية

وبالمتابعة لأحدث ما ورد من بيانات أسواق المال بالسعودية للتداول حول الذهب، تبين أن أسعار الذهب ختام التعاملات قد سجلت البيانات التالية بتاريخ 9 يونيو 2019

سجل اليوم الأحد عيار 24 بالسعودية سعر 161.70 ريال سعودي .

وسجل عيار 22 اليوم الأحد بالمملكة سعر 148.23 ريال سعودي .

وسجل عيار 21 من الذهب اليوم بالسعودية سعر 141.49 ريال سعودي .

وسجل اليوم الذهب من عيار 18 الأحد بالسعودية سعر 121.28 ريال سعودي .

ووجدنا أن سعر الجنيه الذهب الأحد 6 شوال 1440 بالسعودية سجل سعر 1132 ريال سعودي، وسجلت اليوم 9 يونيو 2019 الأوقية الذهبية بالسعودية سعر 5029 ريال سعودي، ورصدنا أيضاً ضمن تقرير أسعار اليوم للذهب بالمملكة العربية السعودية سعر كيلو الذهب بتاريخ 9-6-2019 والذي تبين أنه سجل سعر 161.702 ريال سعودي وذلك حسب أخر جلسات تعامل اليوم بالمملكة من ختام التعاملات على المعدن الأصفر .