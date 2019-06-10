خِتام الجلسات | أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 7 شوال تشهد تراجع يتجاوز حاجز الريال الواحد .. إليكم البيان

تراجع السعر العالمي للذهب، وتراجعت مع أسعار الذهب بالسعودية، قاعدة منطقية تحكم أسعار المعدن الأصفر من سرعة التأثير والتأثر بين مؤشرات الأسعار عالمياً ومحلياً، فبعد أن شهد الذهب ولأكثر من عشرة أيام تعافي كبير عزز من قيمته، إلا أنه اليوم تراجع وشهدت الأسواق السعودية للذهب تراجع تخطى حاجز الريال الواحد للجرام .

وبهذا التقرير الخاص برصد أحدث أسعار الذهب الآن بالسعودية مع ختام جلسات اليوم الاثنين 10 يونيو 2019، ننقل لكم وبدقة كافة أسعار العيارات للذهب بالسوق السعودية وذلك بمختلف الجرامات، كما نوضح أيضاً فيما يلي أسعار كيلو الذهب وأسعار الجنيه الذهب وسعر الأوقية الذهبية اليوم 7 شوال بالسعودية .. فإليكم كامل التفاصيل .

أسعار الذهب اليوم بالسعودية 10 يونيو 2019

حيث سجلت الأسعار العامة للذهب مع ختام تعاملات اليوم الاثنين بتاريخ 10-6-2019 وذلك بدون إضافة مصنعية الصائغ التي كما هو معروف تختلف من متجر لأخر وصائغ لأخر، ننقل لكم الأسعار التي سجلها الذهب اليوم الاثنين بالسعودية والتي سجلت تراجع تجاوز الريال الواحد عن يوم أمس الأحد وجاءت كما يلي :

سجل الذهب اليوم من العيار 24 الأكثر تعامل بالسعودية سعر 160.24 ريال .

وسجل اليوم عيار 22 للجرام الواحد بالسعودية سعر 146.89 ريال .

وسجل عيار 21 بالسعودية اليوم الاثنين سعر 140.22 ريال سعودي .

وسجل عيار 18 اليوم بالسعودية سعر 120.18 ريال .

ووجدنا بالمتابعة ورصد أحدث أسعار الاثنين للذهب بالسعودية ان سعر كيلو الذهب بالمملكة بلغ 160.244 ريال، وسعر الأوقية من الذهب اليوم بالسعودية سجلت 4984 ريال، وسجل الجنيه الذهب بتاريخ 10-6-2019 بالسعودية سعر 1122 ريال .