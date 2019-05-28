خِتام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019 | أسعار الذهب في مصر تشهد تراجع مُجددًا تحت تأثير الهبوط عالمياً

أسعار الذهب، ليست في وضع مُريح أو مُطمئن بالشكل الذي يجعل المستثمرين والمضاربين يضعون كامل الثقة في المعدن الأصفر، وان كان الذهب لا يزال بلا منافس خاصة مع تراجع الدولار الملاذ الاستثماري والادخاري الأكثر تفضيلاً وأمناً على المدى الطويل والمتوسط .

وبعد أن شهد الذهب أمس ارتفاع طفيف تحت تأثير الاستقرار العالمي مع تراجع الدولار الذي وبلا شك، أحدث نوعاً من التوازن بالأسعار جاء لصالح الذهب، يصدر تقرير ختام تعاملات اليوم حول الذهب ليوضح أسعار الذهب بتاريخ 28 مايو 2019، موضحاً حالة تراجع أصابت المعدن النفيس اليوم عن أسعار أمس .

أسعار الذهب اليوم 28 مايو 2019

فلقد أكدت بيانات أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 28 مايو، أن سعر جرام الذهب تراجع بمقدار 2 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس، وتمثلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالأرقام المُسجلة التالية :

سجل اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 688 جنيه .

سجل اليوم الثلاثاء بالسوق المصرية سعر الذهب عيار 21 وهو بالطبع الأكثر تداول وطلب سعر 602 جنيه .

سجل الذهب من عيار 18 اليوم الثلاثاء بمصر سعر مقداره 516 جنيه .

وبالمتابعة لبيان الأسعار الخاصة بالذهب اليوم الثلاثاء بتاريخ 28-5-2019 سجل الجنيه الذهب بالسوق المصرية ومع ختام تعاملات اليوم سعر 4816 جنيه .

أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم

تأثر سعر الذهب اليوم بمصر بتاريخ 28 مايو بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر، التي ربما ليست في أحسن أحوالها، حيث أن سعر الأوقية منذ أيام يتأرجح من الثبات إلى الانخفاض، وسجلت اليوم الأوقية الذهبية عالمياً تراجع وهو ما أثر بالسلب على السعر المحلي للذهب بمصر .