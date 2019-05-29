دلوقتي اعرف | سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-5-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك

تباين سعر الدولار اليوم من بنك لآخر مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، حيث انخفضت أسعار الدولار أمام الجنية في 5 بنوك أبرزهم التجاري الدولي الذي سجل وفق آخر تقارير اليوم للشراء 16.76 للشراء مقابل 16.86 للبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.80 جنية مقابل 16.90 للبيع، وسجل بنك البركة انخفاض طفيف بنحو قرش واحد ليُسجل 16.80 للشراء.

أسعار الدولار اليوم

بكام أسعار الدولار هي أحد أبرز الأسئلة التي يسعي فئة ليست بالقليلة من المواطنين في مصر لمعرفتها بشكل يومي، خاصةً بعد قرار تعويم الجنية المصري الذي أقره البنك المركزي 2016 بهدف القضاء على السوق السوداء نهائياً بعدما سجل الدولار وقتها أرقام تاريخية لم يُسجلها من قبل في تاريخه.

ووفق تقارير أسعار الدولار اليوم الأربعاء سجل متوسط سعر العملة الأمريكية للشراء 16.78 جنيه مقابل 16.88 للبيع، واستقرت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.77 للشراء أمام 16.87 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم يومياً عبر موقع كلمة دوت أورج، مع التحديث الدائم على مدار اليوم في حالة وجود تحركات في قيمة الدولار أمام الجنية في البنوك، حيث شهد الدولار مع تعاملات الأربعاء انخفاض طفيف للغاية في 5 بنوك، فيما استقر الدولار في 7 آخرين، وإليكم سعر الدولار اليوم في البنوك الآن.

البنك شراء بيع بنك الإسكندرية 16.77 16.87 بنك كريدي أجريكول 16.76 16.86 بنك القاهرة 16.76 16.86 البنك التجاري الدولي 16.76 16.86 البنك المركزي المصري 16.76 16.89 بنك مصر 16.80 16.90 البنك الأهلي المصري 16.80 16.90 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.80 16.90 بنك البركة 16.80 16.90

وسجل البنك العربي الأفريقى في آخر تعاملات له الأربعاء 16.79 للشراء مقابل 16.89 للبيع، وسجل الدولار في المصرف المتحد للشراء 16.78 مقابل 16.88 للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.77 للشراء مقابل 16.87 للبيع، وأخيراً سجل سعر الدولار أمام الجنية في البنك الأهلي المتحد 16.76 للشراء مقابل 16.86 للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء

طبقاً لأسعار العملات وفق آخر تحديثات من بنك مصر، سجل اليورو للشراء 18.74 مقابل 18.88 للبيع، فيما سجل الريال السعودي أمام الجنية المصري 4.47 جنية للشراء مقابل 4.51 للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار الكندري في البنوك أمام الجنية المصري 12.39 جنية للشراء مقابل 12.53 للبيع، وأخيراً سجل الريال القطري للشراء 4.57 مقابل 4.64 للبيع.