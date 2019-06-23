دلوقتي اعرف.. سعر الذهب اليوم الأحد 23-6-2019 بمصر والسعودية

سعر الذهب اليوم عقب مواصله جنونه خلال الأيام القليلة الماضية، سجل اليوم الأحد استقرار وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمحلات الصاغة، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت بنحو 25 جنيه في أسبوع واحد فقط، وبلوغ الأوقية نحو 1399 دولار وهو السعر الأعلي لها منذ 5 سنوات، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب مساء أمس السبت قد سجلت ارتفاع بنحو جنيهان لكل جرام، واستقرت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 عند 650 جنيه مقابل الجرام.

أسعار الذهب اليوم

بكام أسعار الذهب اليوم وخاصةً في مصر أصبحت أحد أبرز الأسئلة من قبل فئة كبيرة من المواطنين، تزامناً مع التذبذبات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وكان من بين أبرز الأسباب التي أدت لإرتفاع سعر الذهب هو التلميحات بشأن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي إنعكس على اتجاه فئة كبيرة لشراء المعدن الأصفر، واستقرت سعر أوقية الذهب عند 1399 دولار وفق أخر تقرير حتى الآن.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم استقرار تام في محلات الصاغة عند نفس المتوسطات التي سجلتها أسعار الذهب أمس السبت، بعد تغييرات كثيرة طرأت على المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وقد سجل الجنيه الذهب في أحدث تقارير له 5208 جنيه، وإليكم سعر الذهب اليوم في مصر في مصر بدون قيمة المصنعية.

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الوحدة السعر بالجنيه مقابل الجرام عيار 24 743 عيار 21 650 عيار 18 557 الجنيه الذهب 5208 أوقية الذهب 1399 دولار

مع العلم بأن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من فئة عيار 21، وقد تشهد أسعار الذهب في الجدول السابق بعد التغييرات البسيطة من محل صائغ لأخر ولكن بفروق بسيطة تكاد لا تتعدي حاجز 100 قرش.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالمياً عند 1400 دولار، استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد، وقد سجل الجنيه الذهب 1182 ريال، بينما سجل عيار 21 بنحو 147.71 ريال للجرام، وعيار 18 قد سجل استقرار تام مقارنة بتقرير أسعار الذهب في السعودية أمس السبت عند 126.61 ريال، وسجل عيار 24 وفقاً لأخر تقارير 168.81 ريال لكل جرام.

ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج، أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر بشكل يومي، ومتابعة أخر تطورات المعدن الأصفر عالمياً.