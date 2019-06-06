رابط الإستعلام عن رصيد مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أخر اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدي في أقرب وقت ممكن ، هذا وتعمل الحكومة السعودية بشكل مستمر على تقديم كل ما هو يسعد ويعمل على حياة جميلة ورفاهية عالية لكافة المواطنين في المملكة ، وتعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض . هذا وقد نفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ما تم تداوله مؤخراً بخصوص توقف صرف الدعم لمستفيدي الضمان الإجتماعي أو لبعض الفئات ، وتحديداً المتاخرة عن سداد الديون أو القروض المستحقة عليها ، وقد أشارت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلي أن هذا الخبر غير صحيح .
شروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
التعليقات