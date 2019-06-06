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رابط الإستعلام عن رصيد مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط الإستعلام عن رصيد مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أخر اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدي في أقرب وقت ممكن ، هذا وتعمل الحكومة السعودية بشكل مستمر على تقديم كل ما هو يسعد ويعمل على حياة جميلة ورفاهية عالية لكافة المواطنين في المملكة ، وتعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض . هذا وقد نفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية ما تم تداوله مؤخراً بخصوص توقف صرف الدعم لمستفيدي الضمان الإجتماعي أو لبعض الفئات ، وتحديداً المتاخرة عن سداد الديون أو القروض المستحقة عليها ، وقد أشارت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلي أن هذا الخبر غير صحيح .

شروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المتابعين والمستفيدين من مساعدة المقطوعة عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان ، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا  

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عن الكاتب

حسين كوراز

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