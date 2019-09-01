رابط الإستعلام عن صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشكل دوري لكافة المستفيدين من المقطوعة في الضمان، وتعتبر المقطوعة من أهم وأبرز ما يتم تقديمه للمواطن السعودي، حيث تهدف هذه المساعدة إلى تحسين الظروف المعيشية التي تعصف بالأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، يذكر ان المقطوعة لم تصرف منذ فترة طويلة، ويأمل الكثير من المواطنين أن يتم صرف المقطوعة في أسرع وقت ممكن من أجل العمل على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية.







شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية و ان يبلغ من العمر 35 عاماً . يجب على المستفيد أن يقدم للإستفادة من المقطوعة مرة واحدة في السنة بعد أن يمر عام كامل على الإستفادة منها. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة.







الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الموعد الرسمي من اجل إيداع المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويأمل الكثير من المستفيدين أن يتم صرف المقطوعة في أقرب وقت ممكن، من أجل الإستفادة من التمويل المقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي





