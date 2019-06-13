شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

وزارة العمل تحسم الجدل بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعة

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة . يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ،يبحث الكثير المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن اخبار الضمان الإجتماعي من أجل الإستعلام ومعرفة موعد صرف مساعدة المقطوعة للشهر الهجري الجديد ، وذلك بسبب توقف عملية الصرف منذ شهر رجب الماضي ، حيث تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي بشكل عام.أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد موعد رسمي حتي الأن من أجل صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وقد أكدت الوزارة على أنه في حال تم تعيين الموعد سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية .أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن تصميم رابط أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة التي تقدمها الحكومة ، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على الجميع ، وقد نشرت الوزارة طريقتين من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وهي كالتالي :-