رابط الإستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي 1440 ه المستفيدي مساعدة المقطوعة

رابط الإستعلام والتسجيل في الضمان الإجتماعي 1440 هأ لمستفيدي مساعدة المقطوعة ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل واخر اخبار مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يزداد البحث في الأونة الأخيرة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة ، وذلك بسبب تأخر موعد صرفها عن الموعد المحدد ، وقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه لا يوجد إلي الأن موعد رسمي لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد نوهت على انه في حال حدث جديد سوف يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة .

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

عمر الشخص المتقدم من أجل الحصول علي الدعم لا يقل عن 35 عام فقط

من محدودي الدخل ويقوم بتوفير ما يثبت ذلك من خلال الأوراق الرسمية من قبل جهة العمل

ليس لديه أي سجل تجاري ولا يوجد أى مصدر اخر للدعم المادي له مثل معاشات الضمان الإجتماعي .

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الإستعلام والتسجيل عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا