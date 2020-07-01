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رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة nosi.gov.eg

بواسطة شيماء إبراهيم
رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة

نقدم لكم رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة nosi.gov.eg، وهو موقع هيئة التأمينات الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الخمس علاوات بالرقم القومي، بعد أن أصبح الموقع يعمل بشكل سريع، ولم يعد الاستعلام بالرقم التأميني متاحًا على أيًا من روابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أعلنت عن تقسيم حساب المتجمد لدى المستحقين – والبالغ عددهم مليونين وربعمائة ألف مستحق- على أربع دفعات، ويتم صرف أول قسط ربع سنوي مع معاش يوليو بدءًا من اليوم، وفيما يلي رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس وطريقة معرفة العلاوات.

1 رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة
2 خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة

القباج لنقيب الصحفيين: لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة تنتهي من أعمالها الأسبوع المقبلاستقبلت…

Gepostet von ‎وزارة التضامن الاجتماعي‎ am Dienstag, 30. Juni 2020

  •  رابط موقع التأمينات الجديد nosi.gov.eg.
  • يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن الخمس علاوات للمستحقين من القطاع العام، بينما يجرى تحديد معايير استحقاق القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية.
  • يتم دفع الخمس علاوات على أربع أقساط في المواعيد التالية:
موعد القسط الأول أول يوليو 2020
موعد القسط الثاني أول أكتوبر 2020
موعد القسط الثالث أول يناير 2020
موعد القسط الرابع أول أبريل 2020

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس
رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة

يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال:

  1. كتابة الرقم القومي شكل صحيح باللغة الإنجليزية.
  2. كتابة الاسم الأول للأم بشكل صحيح، مع مراعاة الهمزة والتاء المربوطة التي قد تسبب إظهار خطأ في اسم الأم.
  3. الضغط على المربع إلى جانب عبارة أنا لست روبوت.
  4. الضغط على إرسال الطلب.

وسيظهر أمامك جدول يشتمل على جميع البيانات، صاحب المعاش والرقم التأميني وكذلك المبلغ المتجمد ويمكنك متابعة جدول العلاوات والمعاشات  بعد الدخول إلى رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة للتأكد من احتساب العلاوات بشكل صحيح.

شيماء إبراهيم

اعمل محررة في موقع اليوم وكلمة ونجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وعملت بالصحافة الورقية والإلكترونية منذ عام 2008، أحب العمل الصحفي خاصة في مجال الأخبار وكتابة التحقيقات وإعداد التقارير السياحية، أهوى السفر والموسيقى وقراءة الروايات، وأهدف دائما إلى تقديم معلومات حقيقية ومفيدة للقراء دون تزييف أو تضليل، وأخيرًا أتمنى أن تحوز مقالاتنا على إعجابكم.

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