رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ برقم السجل المدني || موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية sd.mlsd.gov.sa

يترقب مستحقي المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، موعد إعلان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هجرية، تزمنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة ضمن رؤية 2030 ميلادية والتي تستهدف جميع القطاعات في إطار المملكة بالنهوض بكافة القطاعات وتطويرها.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440 هـ :

وتقدم لكم في موقع ” كلمة دوت أروج” خلال التقرير التالي، كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة ” مقطوعة الضمان الإجتماعي” وموعد صرفها والشروط الواجب توافرها في الفئات المستحقة لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذي القعدة 1440 هجرية، والرابط الرسمي للتسجيل في قوائم الإنتظار للحصول علي المساعدات المقطوعة.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خدمة إلكترونية مجانية لمستحقي المساعدات المقطوعة، في إطار سعي الوزارة لتسهيل العبء عن المستحقين سواء بالتسجيل بمقطوعة الضمان الإجتماعي عبر موقع وزارة التنمية والعمل الإجتماعية، أو بمعرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة فور إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وذلك بالدخول برقم السجل أو رقم الطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة النتائج الخاصة بصرف المساعدات المقطوعة.

وكما أتاحت الوزارة، طرق أخري للإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، التي تصرف بطريقة غير منتظمة شهريًا مثل برنامج حساب المواطن، الذي يتم إيداع المبالغ المالية في الحساب البنكية الخاصة بالمستحقين يوم 11 من كل شهر وفقا للخطوات التالية .

1- الدخول على رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة( موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية) .

2- إدخال رقم السجل المدني أو رقم الطلب للمتقدم.

3-اضغط ” عرض النتائج “.

موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذي القعدة 1440 هـ :

ويترقب المواطنين في السعودية من مستحقي صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، إعلان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، إيداع الاموال الخاصة بالمساعدات المقطوعة التي تصرف لمحدوي الدخل وأسر السجناء والفقراء، في الحسابات البنكية، لمواجهة الغلاء والظروف الإقتصادية التي تتزامن مع الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة :

وحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عدد من الشروط الواجب توافرها، في المتقدمين للحصول علي مقطوعة الضمان الإجتماعي ” المساعدة المقطوعة “، أثناء التقدم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومنها الشروط التالية :

1- أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 سنة .

2- أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

3- يتم تحديد قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الشهري.

4- يجب ألا يتخطى الدخل الشهري الحد المانع للصرف.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة :

وقالت الوزارة، في بيان لها علي الصفحة الرسمية، أن المساعدة المقطوعة التي تصرف بصفة غير منتظمة، تشتمل عدد من الفئات من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي يتم صرف المساعدات المقطوعة لهم، وهم كل من:

1- أسر السجناء.

2- الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

3- الأسر محدودة الدخل فقط.

4- حالات العجز المؤقت أو الدائم.

5- المطلقات والأرامل والأيتام.

قيمة مقطوعة الضمان الإجتماعي للمستحقين :

وكشفت الوزارة، عن قيمة مقطوعة الضمان الإجتماعي” المساعدة المقطوعة “، التي تصرف للمستحقين من أبناء الشعب السعودي، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة والأستحقاق السنوي والحد المانع الشهري، للافراد المتقدمين للحصول علي المساعدات المقطوعةن ونبين في الجدول التالي قيمة المساعدات المقطوعة للافراد :