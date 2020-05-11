Take a fresh look at your lifestyle.


رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار

بواسطة Mohamed Sayed
رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار

يواصل برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي في استقبال اشتراكات آلاف المواطنين من جميع أنحاء الدول العربية، لاسيما مع اقتراب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، مع العلم أن جوائز مسابقة الحم هذا العام هي الأكبر، إذ يبلغ مجموعها 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات المختلفة.

مسابقة الحلم 2019
رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار

مسابقة الحلم 2020

ومن جانبه، قرر الإعلامي مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم 2020، باستبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها، ضمانًا للحيادية والشفافية، على أن يتم السحب واختيار الفائز على الهواء مباشرةً والاتصال به، وللفائز بالجائزة، يمكنه التواصل مع إدارة البرنامج والحصول على جائزته بعد تسجيل كافة بياناته.

4 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم 2020

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، فلم تصبح كما كان في السابق طريقة واحدة للاشتراك، بلد تعددت طرق الاشتراك في مسابقة الحم 2020 من أجل استيعاب أكبر عدد من المشاركين من جميع أنحاء الوطن العربي، نُبرز لكم أبرز طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، وهي كالآتي:

م طريقة الاشتراك كيفية تفعيل بالخطوات
1 التسجيل في الخدمة الاشتراكية للحلم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده في حال توفر الخدمة الاشتراكية في البلد المشار إليه.
2 الاشتراك عن طريق الرسائل النصية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلده، وبمجرد إرسال هذه الرسالة القصيرة أو الاتصال إلى الرقم المرادف لبلده ثم الإجابة على سؤال بشكل صحيح يعتبر الشخص مشتركًا.
3 الاشتراك عبر الخدمة الصوتية للحلم الاتصال على الرقم الدولي أو الرقم المرادف لبلدك
4 الاشتراك عبر التطبيق عن طريق تطبيق الحلم للجوال والمتوفر للتحميل بمتجر آبل وأندرويد.

يهمك أيضًا:

اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح 500.000 دولار في سحب جائزة رمضان mbc dream
رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار

أرقام مسابقة الحلم 2020 من جميع الدول

  • أرقام مسابقة الحلم من مصر:
  • Etisalat 95450
    Vodafone 95450
    Orange 95450
  • أرقام مسابقة الحلم من العراق:
  • Asiacell 2266
    Korek 2180
    Zain 2833 1200
  • أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
  • Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
  • أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
  • Jawwal 1623
    Wataniya 6750
  • أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
  • MTN 1736
    Syriatel 1736
  • أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
  • Mauritel 1559
  • أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
  • Inwi 9669
    Orange 9669
  • أرقام مسابقة الحلم من تونس:
  • Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
  • أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
  • Zain 96922
    VIVA 50640
    GSM 4141
    gsm 4141
  • أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
  • Mobily 650444
    Zain 755505
    Zain 755505
    Mobily 650444
    LEBARA 313131
    Virgin Mobile 300300
    Thuraya 0088216101074
  • أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
  • Etisalat 6070
    Du 3636
  • أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
  • Batelco 94000
    VIVA 98885
    VIVA 98885
    Batelco 94000
  • أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
  • GSM 90434
Mohamed Sayed
قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم وبنك مصر والأهلي الأقل سعرًا

أخبار إقتصادية

السيسي يُقر اعتماد إضافي بالموازنة العامة الحالية قيمته 10 مليارات جنيه

أخبار إقتصادية

حلواني شهد الملكة.. أسعار كحك العيد 2020 ومذاق لا يقاوم

أخبار إقتصادية

حلواني طلعت.. أسعار كحك العيد 2020 وتشكيلة مميزة

أخبار إقتصادية

حلواني أبو عمر.. أسعار كحك العيد 2020

أخبار إقتصادية

حلواني مانا.. منيو أسعار كحك العيد 2020

أخبار إقتصادية

حلواني لابوار.. أسعار كحك العيد 2020

أخبار إقتصادية

المركزي المصري يعلن عدد من إجراءات الحد من التعاملات النقدية

أخبار إقتصادية

تحذير جديد من البنك الأهلي عملاءه .. إرسال بيانات التحديث للبنك الأهلي قد يحدث كارثة

أخبار إقتصادية

عروض سبينيس Spinneys مصر من 10 وحتى 27 مايو 2020 ( مجلة عيد الفطر )


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.