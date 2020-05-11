رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار
يواصل برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي في استقبال اشتراكات آلاف المواطنين من جميع أنحاء الدول العربية، لاسيما مع اقتراب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، مع العلم أن جوائز مسابقة الحم هذا العام هي الأكبر، إذ يبلغ مجموعها 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات المختلفة.
مسابقة الحلم 2020
ومن جانبه، قرر الإعلامي مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم 2020، باستبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها، ضمانًا للحيادية والشفافية، على أن يتم السحب واختيار الفائز على الهواء مباشرةً والاتصال به، وللفائز بالجائزة، يمكنه التواصل مع إدارة البرنامج والحصول على جائزته بعد تسجيل كافة بياناته.
4 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم 2020
أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، فلم تصبح كما كان في السابق طريقة واحدة للاشتراك، بلد تعددت طرق الاشتراك في مسابقة الحم 2020 من أجل استيعاب أكبر عدد من المشاركين من جميع أنحاء الوطن العربي، نُبرز لكم أبرز طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، وهي كالآتي:
|م
|طريقة الاشتراك
|كيفية تفعيل بالخطوات
|1
|التسجيل في الخدمة الاشتراكية للحلم
|إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده في حال توفر الخدمة الاشتراكية في البلد المشار إليه.
|2
|الاشتراك عن طريق الرسائل النصية
|إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلده، وبمجرد إرسال هذه الرسالة القصيرة أو الاتصال إلى الرقم المرادف لبلده ثم الإجابة على سؤال بشكل صحيح يعتبر الشخص مشتركًا.
|3
|الاشتراك عبر الخدمة الصوتية للحلم
|الاتصال على الرقم الدولي أو الرقم المرادف لبلدك
|4
|الاشتراك عبر التطبيق
|عن طريق تطبيق الحلم للجوال والمتوفر للتحميل بمتجر آبل وأندرويد.
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أرقام مسابقة الحلم 2020 من جميع الدول
- أرقام مسابقة الحلم من مصر:
- Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام مسابقة الحلم من العراق:
- Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
- Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
- أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
- Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
- MTN 1736
Syriatel 1736
- أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
- Mauritel 1559
- أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
- Inwi 9669
Orange 9669
- أرقام مسابقة الحلم من تونس:
- Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
- Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
- أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
- Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
- أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
- Etisalat 6070
Du 3636
- أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
- Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
- أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
- GSM 90434