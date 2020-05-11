رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار

يواصل برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي في استقبال اشتراكات آلاف المواطنين من جميع أنحاء الدول العربية، لاسيما مع اقتراب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، مع العلم أن جوائز مسابقة الحم هذا العام هي الأكبر، إذ يبلغ مجموعها 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات المختلفة.

مسابقة الحلم 2020

ومن جانبه، قرر الإعلامي مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم 2020، باستبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها، ضمانًا للحيادية والشفافية، على أن يتم السحب واختيار الفائز على الهواء مباشرةً والاتصال به، وللفائز بالجائزة، يمكنه التواصل مع إدارة البرنامج والحصول على جائزته بعد تسجيل كافة بياناته.

4 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم 2020

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، فلم تصبح كما كان في السابق طريقة واحدة للاشتراك، بلد تعددت طرق الاشتراك في مسابقة الحم 2020 من أجل استيعاب أكبر عدد من المشاركين من جميع أنحاء الوطن العربي، نُبرز لكم أبرز طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، وهي كالآتي:

م طريقة الاشتراك كيفية تفعيل بالخطوات 1 التسجيل في الخدمة الاشتراكية للحلم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم/ Join على الرقم المرادف لبلده في حال توفر الخدمة الاشتراكية في البلد المشار إليه. 2 الاشتراك عن طريق الرسائل النصية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلده، وبمجرد إرسال هذه الرسالة القصيرة أو الاتصال إلى الرقم المرادف لبلده ثم الإجابة على سؤال بشكل صحيح يعتبر الشخص مشتركًا. 3 الاشتراك عبر الخدمة الصوتية للحلم الاتصال على الرقم الدولي أو الرقم المرادف لبلدك 4 الاشتراك عبر التطبيق عن طريق تطبيق الحلم للجوال والمتوفر للتحميل بمتجر آبل وأندرويد.

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