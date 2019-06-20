رابط الضمان الإجتماعي 1440 هـ للإستعلام عن صرف مساعدة المقطوعة برقم الطلب ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، حيث يستفسر العديد من المواطنين عن موعد صرف المقطوعة ، حيث سوف نتطرق من خلال هذا المقال لفحص المقطوعة ، حيث يعمل الضمان الإجتماعي ويساعد على صرف مساعدة المقطوعة لكافة الفئات المستحقة من الأسر الغير قادرين على عبء مصاريق الحياة والغلاء المعيشة ، ولكافة الأسر ذات الدخل المنخفض وذات الأسر المتوسط ، فيقع على الكثير والكثير على دعم المقطوعة بشكل دوري .

تعرف على الشروط المطلوب توفرها للحصول على الدعم من الضمان الإجتماعي



ان يكون عمر صاحب الطلب لا يقل عن 35 سنه

مركز الاقامة الخاص بصاحب الطلب يجب ان يكون في نطاق الخدمة المكتبية

ان يقدم سجل العائلة او بطاقة احوال المتقدم

الدخل الشهري الخاص بيجب ان يتناسب مع شروط الحصول علي المساعدة المقطوعه

ان يكون معه دليل عن دخله الشهري او راتبه

رقم حساب الآيبان الخاص به ويشترط ان يكون مصدق عليه من قبل البنك.

ان لا يكون لديه سجل تجاري في الحساب الخاص به

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا