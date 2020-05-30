Take a fresh look at your lifestyle.


رابط حملة فينا خير لدعم المتضررين في البحرين bahrain.bh

بواسطة محمود عطا الله
رابط حملة فينا خير البحرين رابط حملة فينا خير البحرين

في خطوة جيدة لدعم المتضررين من الوضع الحالي، تم الإعلان في دولة البحرين عن حملة فينا خير لمساعدة المتضررين اقتصاديًا بالدولة حاليًا، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حملة فينا خير بالبحرين من هنا، وتلك الحملة المميزة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك، وتحت إشراف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم موجه للأسر والمواطنين البحرينيين لغير العاملين بأي وظيفة والمتقاعدين.

رابط حملة فينا خير

موقع التسجيل في حملة فينا خير هو خدمة جديدة للبوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدًا على الجميع، حيث يتم كتابة بيانات الشخص طلب الدعم، وهو الرقم المدني وتاريخ صلاحية البطاقة، وغيرها من البيانات والتي تفيد باستحقاق هذا الشخص للدعم المقدم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كما ذكرنا من قبل، فالحملة موجهة ومخصصة للبحرينيين فقط، رابط حملة فينا خير هو:
bahrain.bh
تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلبات والرد عليها.
في حال قبول الطلب، يتم صرف الدعم.
يتم صرف دعم حملة فينا خير لكل بحريني فوق 18 سنة بشرط ان يكون لا يعمل او متقاعد ومتضرر من الوضع الحالي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

وزارة التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو.. جدول لمنع الزحام

أخبار إقتصادية

انخفض عالميا.. أسعار الذهب في مصر ثاني أيام عيد الفطر

أخبار إقتصادية

مواعيد صلاة العيد 2020 غدًا الأحد 24-5-2020

أخبار إقتصادية

ارتفاع أسعار الدولار فى مواجهة الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم

أخبار إقتصادية

تفاصيل مشروع بشائر الخير 3: قرعة لتسليم الوحدات.. والإيجار بـ250 جنيهًا

أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020: ارتفاع جديد بسبب كورونا

أخبار إقتصادية

البحوث الاجتماعية: 73.9٪ من الشعب يوافقون على فتح المساجد

أخبار إقتصادية

قرار عاجل من وزارة الصحة بعد زيادة إصابات كورونا

أخبار إقتصادية

موعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بدمياط.. وشروط القبول

أخبار إقتصادية

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا.. هذه مزاياها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.