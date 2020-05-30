رابط حملة فينا خير لدعم المتضررين في البحرين bahrain.bh

في خطوة جيدة لدعم المتضررين من الوضع الحالي، تم الإعلان في دولة البحرين عن حملة فينا خير لمساعدة المتضررين اقتصاديًا بالدولة حاليًا، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حملة فينا خير بالبحرين من هنا، وتلك الحملة المميزة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك، وتحت إشراف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم موجه للأسر والمواطنين البحرينيين لغير العاملين بأي وظيفة والمتقاعدين.

رابط حملة فينا خير

موقع التسجيل في حملة فينا خير هو خدمة جديدة للبوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدًا على الجميع، حيث يتم كتابة بيانات الشخص طلب الدعم، وهو الرقم المدني وتاريخ صلاحية البطاقة، وغيرها من البيانات والتي تفيد باستحقاق هذا الشخص للدعم المقدم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كما ذكرنا من قبل، فالحملة موجهة ومخصصة للبحرينيين فقط، رابط حملة فينا خير هو:

bahrain.bh

تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلبات والرد عليها.

في حال قبول الطلب، يتم صرف الدعم.

يتم صرف دعم حملة فينا خير لكل بحريني فوق 18 سنة بشرط ان يكون لا يعمل او متقاعد ومتضرر من الوضع الحالي.