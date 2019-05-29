رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 برقم الجلوس تعتمد اليوم مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية أصبحت قريبة جداً من الظهور برقم الجلوس، بعدما انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء كافة الامتحانات الخاصة، وقامت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بإنتهاء عملية التصحيح ويتبقي القليل فقط حتي اعتماد النتيجة من قبل المحافظو والإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ورفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمواقع الأخير كفيتو واليوم السابع ليتمكن جميع طلاب إعدادية الدقهلية من الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأستاذ علي عبد الرؤوف، ان خلال يوم الثلاثاء تنتهي عملية التصحيح وستكون النتيجة متاحة للطلاب مابين يومي الأربعاء والخميس، وإضاف عبد الرؤوف أن المديرية سترسل إسطوانة بالنتائج كاملة إلي وزارة التربية والتعليم لنشر النتائج عبر الموقع الخاصة بمديرية الدقهلية التعليمية، كما سترسل نسخة من الأسطوانة إلي محافظة الدقهلية لنشرها عبر البوابة الإلكترونية،

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

وكان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي قد بلع أكثر من 100 ألف طالب بقليل، موزعين على 17 إدارة تعليمية بالمحافظة، وسيتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية فور الانتهاء تماماً من عملية التصحيح الأسبوع الجاري، وسنكون معكم فور ظهور النتيجة بتوفير الروابط الخاص بها ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي بالقليوبية من الاستعلام عنها بسهولة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعتمد اليوم من قبل المحافظ الدكتور كمال شاروبيم.