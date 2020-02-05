رابط نتيجة 3 إعدادي بمحافظ الدقهلية.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا

اعتمد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 88.5%، في حين بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 91.5%، وفي هذا التقرير نقدم لطلاب الشهادة الإعدادية ملف النتيجة كاملة يتضمن الاسم ورقم الجلوس والدرجات.

ونشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية ملف نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019/2020 الفصل الدراسي الأول، بعدما انتهت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والاعتماد الرسمي من المحافظ.

وانتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى جمهورية مصر العربية يوم 23 يناير 2020، وبدأت بعدها عمليات التصحيح، ومع بداية شهر فبراير 2020 بدأت المحافظات المصرية في نشر نتائج الشهادة الإعدادية تبعا عقب الانتهاء من الإجراءات كاملة.

وهنأ محافظ الدقهلية جميع الطلاب مشددا على ضرورة التركيز في الفصل الدراسي الأول وتحسي مستوى الدراسة والاستفادة من المواد الدراسية التي يتلقاها الطلاب في المدارس، حتى يتم الانتقال إلى المرحلة التعليمية المتقدمة سواء في الثانوية العامة أو في مدارس التعليم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الفندقي.

رابط نتيجة 3 إعدادي بالدقهلية

وينشر لكم موقع كلمة دوت أورج ملف النتيجة التي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية والذي يضم أسماء طلاب الشهادة الإعدادية وأرقام الجلوس والدرجات، وهي النتيجة الكاملة لطلاب الإعدادية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول يبلغ 102.325 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات101الف و101 طالب وطالبة.

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