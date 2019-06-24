رابط وزارة العمل للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة من قبل المواطنين عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ،حيث ناشد العديد من المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” وزارة العمل في دولة المملكة العربية السعودية بضرورة الإسراع في صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث يعمل الضمان الإجتماعي ويساعد على صرف مساعدة المقطوعة لكافة الفئات المستحقة من الأسر الغير قادرين على عبء مصاريق الحياة والغلاء المعيشة .

الشروط المطلوب توفرها للحصول على الدعم من الضمان الإجتماعي



ان يكون عمر صاحب الطلب لا يقل عن 35 سنه

مركز الاقامة الخاص بصاحب الطلب يجب ان يكون في نطاق الخدمة المكتبية

ان يقدم سجل العائلة او بطاقة احوال المتقدم

الدخل الشهري الخاص بيجب ان يتناسب مع شروط الحصول علي المساعدة المقطوعه

ان يكون معه دليل عن دخله الشهري او راتبه

رقم حساب الآيبان الخاص به ويشترط ان يكون مصدق عليه من قبل البنك.

ان لا يكون لديه سجل تجاري في الحساب الخاص به

وزارة العمل تحسم الجدل بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد موعد رسمي حتي الأن من أجل صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وقد أكدت الوزارة على أنه في حال تم تعيين الموعد سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا