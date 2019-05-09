رابع أيام رمضان | سعر الدولار اليوم الخميس 9-5-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

شهد سعر الدولار اليوم الخميس في بنوك مصر استقرار في قيمتها أمام الجنية المصري، بعد أن شهدت أسعار الدولار في مصر خلال الشهر الماضي أبريل حالة من الإنخفاض التدريجي، وسجل سعر صرف الدولار الآن في بنك مصر17.10 جنية للشراء مقابل 17.20 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 17.15 جنية.

سعر الدولار اليوم الخميس

بفضل قرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي في نهاية عام 2016 استطاع القضاء على أسواق العملة والحد من حالات الشراء العشوائية، التي جعلت سعر الدولار في مصر يشهد ارتفاعات تاريخية لم يسجلها في تاريخ مصر من قبل، وأصبح المُتحكم في سعر الدولار اليوم هو حجم الطلب على الورقة الخضراء.

وبلغ سعر متوسط الدولار في مصر عند 17.15 للشراء، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار منذ مطلع مايو وتحديداً منذ بداية شهر رمضان الكريم وهي في حالة مستقرة أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس في البنوك المصرية، استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 17.10 جنية للشراء مقابل 17.20 جنية، فيما سجل بنك الإسكندرية 17.10 للشراء، وانخفضت قيمة الدولار في بنك عودة بنحو قرش واحد ليسجل للشراء 17.08 بدلاً من 17.09 مساء أمس الأربعاء.

البنك قيمة الشراء بالجنية قيمة البيع بالجنية مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.15 17.22 HSBC 17.14 17.24 بنك البركة 17.12 17.22 بنك المشرق 17.11 17.21 البنك العربي الإفريقي الدولي 17.10 17.20 كريدي أجريكول 17.10 17.20 البنك المركزي المصري 17.10 17.22 المصرف العربي الدولي 17.08 17.18 بنك عودة 17.08 17.18

في حين استقر سعر الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء عند نفس المتوسطات التي سجلتها الورقة الخضراء في نهاية التعاملات المسائية أمس الأربعاء، ليستقر عند 17.17 للشراء مقابل 17.25 للبيع، وشهدت أسعار الدولار استقرار منذ بداية رمضان في البنوك وكذلك السوق السوداء.