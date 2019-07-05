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رسميًا رفع أسعار البنزين والسولار في مصر .. أسعار البنزين بعد الزيادة

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
رسميًا رفع أسعار البنزين والسولار في مصر .. أسعار البنزين بعد الزيادة
زيادة أسعار البنزين

قررت الحكومة المصرية وبدءًا من اليوم الجمعة 5/7/2019 الساعة الثامنة صباحًا رفع أسعار البنزين والسولار والمشتقات البترولية ضمن آلية التسعير التلقائي التي أقرتها وزارة البترول في يناير 2019 ، وذلك بهدف استرداد تكاليف المنتجات البترولية في السوق للوصول إلى رفع الدعم عنها ، وتعتمد فكرة التسعير التلقائي على توزيع المحروقات على المستهلك بما يتناسب مع السعر في السوق العالمية مضافًا إليها تكاليف التشغيل ، وسعر الجنيه المصري مقابل الدولار ، وكانت  وزارة البترول والثروة المعدنية وجهت خطابًا رسميًّا إلى سكرتيري عموم المحافظات ، جاء فيه: ”يرجي التكرم بفتح غرف العمليات اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح الخميس“، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ ما أسمته ببعض الإجراءات الإقتصادية .

رفع أسعار البنزين والسولار

رفع أسعار الوقود
رفع أسعار الوقود

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

وحسب مصادر رسمية ، قالت في وقت سابق:  أن “الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 20%، خاصة بعد انخفاض أسعار الوقود العالمية ومع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه”، أما أسعارالبنزين بعد الزيادة الجديدة المقررة بداية من اليوم الجمعة 5/7/2019  كما يلي:

  • بنزين 80: 6.75 جنيه
  • بنزين 92: 8 جنيهات
  • بنزين 95: 9 جنيهات
  • سولار: 6.75 جنيه
  • أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 والتي تبدأ 1 يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو ، بتخفيض دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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