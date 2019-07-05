رسميًا رفع أسعار البنزين والسولار في مصر .. أسعار البنزين بعد الزيادة

قررت الحكومة المصرية وبدءًا من اليوم الجمعة 5/7/2019 الساعة الثامنة صباحًا رفع أسعار البنزين والسولار والمشتقات البترولية ضمن آلية التسعير التلقائي التي أقرتها وزارة البترول في يناير 2019 ، وذلك بهدف استرداد تكاليف المنتجات البترولية في السوق للوصول إلى رفع الدعم عنها ، وتعتمد فكرة التسعير التلقائي على توزيع المحروقات على المستهلك بما يتناسب مع السعر في السوق العالمية مضافًا إليها تكاليف التشغيل ، وسعر الجنيه المصري مقابل الدولار ، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية وجهت خطابًا رسميًّا إلى سكرتيري عموم المحافظات ، جاء فيه: ”يرجي التكرم بفتح غرف العمليات اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح الخميس“، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ ما أسمته ببعض الإجراءات الإقتصادية .

رفع أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

وحسب مصادر رسمية ، قالت في وقت سابق: أن “الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 20%، خاصة بعد انخفاض أسعار الوقود العالمية ومع هبوط سعر الدولار أمام الجنيه”، أما أسعارالبنزين بعد الزيادة الجديدة المقررة بداية من اليوم الجمعة 5/7/2019 كما يلي:

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 والتي تبدأ 1 يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو ، بتخفيض دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.