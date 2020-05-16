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زكاة الفطر.. “التموين” تطرح كوبونات السلع للتكافل بين المواطنين

بواسطة أحمد سعيد
وزارة التموين تطرح كوبونات السلع لاستخدامها في زكاة الفطر طرح كوبونات السلع لاستخدامها في زكاة الفطر

يحرص الصائمون خلال هذه الأيام على إخراج زكاة الفطر هذا العام، لينالوا الثواب من الله، عز وجل، وليجبروا ما قصروا فيه خلال شهر رمضان الكريم، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح تجربة كوبونات السلع الغذائية للاستفادة منها في إخراج الزكاة، والتكافل بين المواطنين في مصر خلال هذه الأيام.

وتستند وزارة التموين في طرح هذه الكوبونات إلى نجاح تلك التجربة من قبل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن المواطنين يُمكن الاستفادة منها في إخراج الزكاة، وتعظيم التضامن الاجتماعي بينهم.

إخراج زكاة الفطر

وأشارت الوزارة في سياق حديثها عن الاستفادة من كوبونات السلع الغذائية في إخراج زكاة الفطر هذا العام، إلى أنها أنها طرحت ممثلة في الشركة القابضة، نحو ٢٦.٣٧٥ كوبون بدءًا ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ إلى ١١ مايو ٢٠٢٠، بمبيعات وصلت إلى 1.5 مليون جنيه.

ووفقا لعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن هناك إقبالا حتى الآن من المواطنين القادرين، لشراء كوبونات السلع الغذائية وتوزيعها على المواطنين غير القادرين عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كوبون الزكاة

وأوضح اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة، أن هذه الكوبونات التي يمكن استخدامها في إخراج زكاة الفطر هذا العام، يجري بيعها عبر فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، ومتاح شرائها الآن، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يحمل الكوبون سيتمكن من صرف السلع من أي فرع على مستوى الجمهورية إذ يصل عددهم إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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