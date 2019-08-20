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زلزال جديد يحطم سعر المعدن الأصفر في مصر .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
زلزال جديد يحطم سعر المعدن الأصفر في مصر .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية
سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراُ بقيمة 40 جنيها، ثم عاود الإنخفاض مرة آخري  في الساعات الأولى من صباح أمس بمقدار 4 جنيهات، ثم 6 جنيهات مساء أمس وصباح اليوم، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 20-8-2019 حالة من الإنخفاض الواضح في الأسعار خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5504 جنيها وهو سعر منخفض مقارنة بالأيام الماضية.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24790 إلى 792
عيار 22724 إلى 726
عيار 21691 إلى 693
عيار 18592 إلى 594
عيار 14461 إلى 462
عيار 12395 إلى 396
الاونصة24,560 إلى 24,631
الجنيه الذهب5,528 إلى 5,544
الكيلو789,714 إلى 792,000

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24798.97 جنيه$48.14
أسعار الذهب عيار 22732.39 جنيه$44.12
أسعار الذهب عيار 21699.12 جنيه$42.12
أسعار الذهب عيار 18599.24 جنيه$36.10
أسعار الذهب عيار 14466.07 جنيه$28.08
أسعار الذهب عيار 12399.48 جنيه$24.07
أسعار الذهب عيار 9299.61 جنيه$18.05
أسعار أوقية الذهب24,848 جنيه$1,497
أسعار جنيه الذهب5,593 جنيه$336.95
أسعار كيلو الذهب798,970 جنيه$48,135

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24180.54 ريال$48.14
أسعار الذهب عيار 22165.49 ريال$44.12
أسعار الذهب عيار 21157.97 ريال$42.12
أسعار الذهب عيار 18135.41 ريال$36.10
أسعار الذهب عيار 14105.31 ريال$28.08
أسعار الذهب عيار 1290.27 ريال$24.07
اسعار أوقية الذهب5,615 ريال$1,497
أسعار جنيه الذهب1,264 ريال$336.95
أسعار كيلو الذهب180,538 ريال$48,135

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
19 أغسطس180.45157.90135.34105.2690.23
18 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29
17 أغسطس182.57159.75136.93106.5091.29
16 أغسطس182.61159.79136.96106.5291.30
15 أغسطس183.74160.77137.80107.1891.87
14 أغسطس182.64159.81136.98106.5491.32
13 أغسطس181.37158.70136.03105.8090.68
12 أغسطس182.45159.64136.84106.4391.22
11 أغسطس180.59158.02135.44105.3490.29
10 أغسطس180.59158.02135.44105.3490.29

 

 

 

 

 

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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