زلزال جديد يحطم سعر المعدن الأصفر في مصر .. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مصر والمملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراُ بقيمة 40 جنيها، ثم عاود الإنخفاض مرة آخري في الساعات الأولى من صباح أمس بمقدار 4 جنيهات، ثم 6 جنيهات مساء أمس وصباح اليوم، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 20-8-2019 حالة من الإنخفاض الواضح في الأسعار خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5504 جنيها وهو سعر منخفض مقارنة بالأيام الماضية.

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 790 إلى 792 عيار 22 724 إلى 726 عيار 21 691 إلى 693 عيار 18 592 إلى 594 عيار 14 461 إلى 462 عيار 12 395 إلى 396 الاونصة 24,560 إلى 24,631 الجنيه الذهب 5,528 إلى 5,544 الكيلو 789,714 إلى 792,000

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 798.97 جنيه $48.14 أسعار الذهب عيار 22 732.39 جنيه $44.12 أسعار الذهب عيار 21 699.12 جنيه $42.12 أسعار الذهب عيار 18 599.24 جنيه $36.10 أسعار الذهب عيار 14 466.07 جنيه $28.08 أسعار الذهب عيار 12 399.48 جنيه $24.07 أسعار الذهب عيار 9 299.61 جنيه $18.05 أسعار أوقية الذهب 24,848 جنيه $1,497 أسعار جنيه الذهب 5,593 جنيه $336.95 أسعار كيلو الذهب 798,970 جنيه $48,135

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 180.54 ريال $48.14 أسعار الذهب عيار 22 165.49 ريال $44.12 أسعار الذهب عيار 21 157.97 ريال $42.12 أسعار الذهب عيار 18 135.41 ريال $36.10 أسعار الذهب عيار 14 105.31 ريال $28.08 أسعار الذهب عيار 12 90.27 ريال $24.07 اسعار أوقية الذهب 5,615 ريال $1,497 أسعار جنيه الذهب 1,264 ريال $336.95 أسعار كيلو الذهب 180,538 ريال $48,135

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة الريال السعودى