 التخطي إلى المحتوى

زلزال يضرب سعر الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في المزارع و أسعار اللحوم تنخفض بمقدار 6 جنيهات

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
زلزال يضرب سعر الدواجن اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في المزارع و أسعار اللحوم تنخفض بمقدار 6 جنيهات
سعر السمك اليوم

حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 1/9/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو19.00 جنيه19.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت ساسويوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه30.00 جنيه30.50 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 1/9/2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية

أسعار السمك اليوم

النوعالسعر
قشر بياض 95 جنيهًا
قشر بياض فيليه160 جنيهًا
الجمبري بين 115 و300 جنيه
سمك بلطيبين 35 و40 جنيهًا
المكرونة65 جنيهً
سبيطبين 135 و180 جنيهًا
الكابوريا بين 40 و100 جنيه
الماكريل 35 جنيهًا
سمك بوري بين 35 و42 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الأحد

النوعالسعر
اللحم الكندوز البلديبين 115 إلى 140 جنيها
الضانيبين 125 جنيها إلى 150 جنيها
اللحوم الجمليبين  100 جنيها إلى 120 جنيها
اللحم السوداني85 جنيها
الكبدة المستوردة38.75 جنيه
والكبدة الهندي 32.5 جنيه32.5 جنيه
الكلاوي31 جنيهاً

نرحب بتعليقاتكم المتوقعة لأسعار خلال الفترة القادمة

سوف يهمك:

عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.