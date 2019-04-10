جدل حول حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات ووزارة النقل تحسم الجدل

زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال شهر إبريل الجاري، الشائعة التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع، وذلك على خلفية رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة، جاء إعلان المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، لينفي تلك الشائعة ويحسم الجدل ويؤكد عدم صحتها.

النقل تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات

واشار البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى أنه تم التواصل مع وزارة النقل التي بدروها نفت تلك الأنباء المتداولة بالمطلق، مؤكدة عدم رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدة، وأدرجتها تحت الشائعات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والعدف منها إثارة البلبلة وغضب مستخدمي القطارات هذا المرفق الحيوي في مصر.

تفعيل تحصيل غرامة الركوب بدون تذكرة

وأوضحت وزارة النقل بشأن تفعيل تحصيل غرامة الركوب في القطارات بدون تذكرة يأتي ضمن إطار عمل الوزارة على الحد من الركوب المجاني والتهرب من دفع أجرة ركوب القطارات، بهدف تنمية موارد الهيئة العامة للسكك الحديدة التي تضطلع بتنفيد العديد من مشروعات تحسين هذا المرفق وتوفير الخدمة وعوامل السلامة والأمان الخاصة بمنظومة السكك الحديدية، وأوضحت الوزارة قيمة الغرامات للركوب بدون تذاكر على النحو التالي:

قيمة غرامة ركوب قطارات الضواحي (أبو قير و 23 يوليو) تصل إلى 5 جنيهات.

قيمة غرامة القطارات المميزة والمطورة دون تذاكر تقدر بـ 10 جنيهات .

الغرامة 20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي.

الغرامة 30 جنيهاً بالنسبة للقطارات المكيفة “VIP”.

وأوضحت الوزارة أيضًا، مشددة على ضرورة احتفاظ الراكب بتذكرة الركوب حتى خروجه من المحطات حيث يتوجب عليه تسليمها عند البوابة وإلا سوف يتعرض للغرامة، وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي بعدم الانصياع وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة فيما يُنشر من أنباء بعد التأكد من الجهات المعنية عن صحتها، منعًا من إثارة البلبلة وغضب مسافري وركاب وسائل النقل وخاصة السكك الحديدية ، وناشدت المواطنين في حال وجود أي شكوى الاتصال على الخط الساخن 147 .

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