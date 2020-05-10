زيادة المعاشات وإعفاءات ضريبية.. السيسي يُصدق على 4 قوانين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 4 قوانين جديدة بشأن زيادة المعاشات والضرائب العقارية والضرائب على الدخل وكذلك التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، إذ نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

ووافق الرئيس السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل أحكام في قانون الضريبة على العقارات الصادر بقانون رقم 196 لسنة 2008، وينص القانون في مادته الأولى، أن يُستبدل بنص البند “ب” من المادة رقم “9” من القانون، المادة رقم “9” بند “ب” بشأن الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا.

زيادة المعاشات

أما عن زيادة المعاشات التي صدق عليها الرئيس السيسي، فقد وقّع على قانون رقم 25 لسنة 2020 برفع معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقرّرت في أول يوليو من عام 2006، ولم تضم للأجر الأساسي للموظف، كما وافق على تغيير أحكام في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 في عام 2019.

ووافق الرئيس السيسي، على قانون رقم 24 للعام الحالي 2020، وذلك بتعديل قواعد مالية، يتطلبها الوضع الحالي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك بعد أن وافق البرلمان عليه، والذي تنص مادته الأولى على أنه يجوز للحكومة تأجيل سداد كل أو بعض الضريبة على العقارات لمدة لا تزيد على 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

الضريبة على الدخل

وبخلاف الموافقة على زيادة المعاشات وتعديل قانون الضريبة على العقارات وتعديل بعض القواعد المالية، فقد صدّق الرئيس السيسي على قانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل أحكام في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، وهو الذي وافق عليه مجلس النواب وينصّ على تعديل بند “أ” من المادة رقم “13”، وبذلك يُعفى كل مَن يحصل على 24 ألف جنيه سنويًّا، من الضرائب، إذ جرى رفع حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.