زيادة المعاشات 2019 رسميا بنسبة 15% بداية من يوليو القادم

أنتظر عدد كبير من المصريين هذا القرار وهو زيادة المعاشات 2019 رسميا بداية من شهر يوليو القادم، حيث أصدرت لجنة القوى العاملة قرار بالموافقة على مشروع مقدم يحتوي على قانون المعاشات وهذا القانون محتواه يؤكد على زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15% ومن جانب أخر قامت لجنه القوى العاملة بالاجتماع مع مجلس النواب، وكانت نتيجة الاجتماع هو الأجماع بالموافقة على تنفيذ هذا القانون بموجب تنفيذ الزيادة المنصوص عليها وهي الـ 15%.

ومن جانب أخر سوف يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 150 جنيه إلى 900 جنيه شهريا، وسوف يتم نزول هذه الزيادة مع بداية شهر يوليو القادم،والتي تبلغ قيمتها 150 جنيه لمن معاشه 900 جنيه وتزداد الزيادة بزيادة المرتب، وتكون هذه الزيادة وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات.

زيادة المعاشات 2019



وفور موافقة مجلس النواب على قانون المعاشات وزيادة قيمة المعاشات إلى 15%، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق هذا القرار بداية من شهر يوليو القادم، ومن جانب الدولة فسوف تتحمل هذه الزيادة في الميزانية، والهدف من ذلك هو مساعدة المصريين على تحمل الأعباء المالية لارتفاع الأسعار مؤخرا بشكل مبالغ فيه خاصة بعد ثورة يناير 2011 وفي وقتنا هذا تمر البلاد بمرحلة تنمية شاملة سواء في الجانب الاقتصادي أو العمراني أو كافة النواحي الأخري.

زيادة المعاشات العسكرية

اشتركت لجنة الدفاع والأمن القومي مع مكتب لجنة الخطة والموازنة التابعان لمجلس النواب بدراسه قانون ينص على زيادة المعاشات العسكرية بنسبه 15% بداية من الأول من يوليو 2019، وقد وافق بالفعل مجلس النواب على هذا المشروع، وسوف تكون الزيادة بحد أدني 150 جنيه وحد أقصي 900 جنيه.