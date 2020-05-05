سعر الأرز في السوق بعد تراجعه بنسبة 10% وانضمام 20 شركة لتوريد الأرز للتموين

أعلنت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات عن تراجع ملحوظ في سعر الأرز خلال تعاملات الأسواق الحرة، حيث تراجع سعر الأرز الذي يتم طرحه للمستهلك بنسبة 10%، وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الأرز “رجب شحاتة”، فقد دخلت نحو 20 شركة جديدة لتوريد الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية خلال شهر مايو الجاري.

سعر الأرز

تراجع سعر الأرز بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة بنحو 10%، ووفقًا لشعبة الأرز في اتحاد الصناعات، فقد وصل سعر الأرز إلى:

سعر الطن من الأرز رفيع الحبة السائب: ما بين 6100 جنيه إلى 6200 جنيه، بعد أن كان سعره 6500 جنيه.

سعر الطن من الأرز عريض الحبة: ما بين 6800 جنيه إلى 7300 جنيه، بعد أن كان سعره ما بين 7500 جنيه إلى 8000 جنيه.

الشركات الموردة للتموين

كشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات عن دخول 15 شركة لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية خلال شهر أبريل الماضي، مضيفًا أن عدد الشركات الموردة للأرز على مدار الشهرين الماضي “أبريل”، والجاري “مايو” قد ارتفع إلى 35 شركة، بعد دخول 20 شركة موردة خلال مايو الجاري، وستقوم الشركات بتوريد 21 ألف طن من الأرز بجانب الكميات التي وردتها الشركات خلال الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى منتصف يوليو القادم، والتي ستعادل 95 ألف طن من الأرز المعبأ.

وتمكنت الشركات كذلك من توفير حاجة الوزارة من الأرز خلال الفترة الجارية، فمخزون البلاد من الأرز يكفي حاجتها حتى نوفمبر 2021، ومن المعروف أن حصاد الموسم الجديد سيبدأ في سبتمبر 2020، كما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد الكمية التي ستستلمها الحكومة والتي تعادل 3 ملايين طن.