Take a fresh look at your lifestyle.


سعر الأرز في السوق بعد تراجعه بنسبة 10% وانضمام 20 شركة لتوريد الأرز للتموين

بواسطة dina badr
رجب شحاتة رجب شحاتة

أعلنت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات عن تراجع ملحوظ في سعر الأرز خلال تعاملات الأسواق الحرة، حيث تراجع سعر الأرز الذي يتم طرحه للمستهلك بنسبة 10%، وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الأرز “رجب شحاتة”، فقد دخلت نحو 20 شركة جديدة لتوريد الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية خلال شهر مايو الجاري.

سعر الأرز

تراجع سعر الأرز بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة بنحو 10%، ووفقًا لشعبة الأرز في اتحاد الصناعات، فقد وصل سعر الأرز إلى:

  • سعر الطن من الأرز رفيع الحبة السائب: ما بين 6100 جنيه إلى 6200 جنيه، بعد أن كان سعره 6500 جنيه.
  • سعر الطن من الأرز عريض الحبة: ما بين 6800 جنيه إلى 7300 جنيه، بعد أن كان سعره ما بين 7500 جنيه إلى 8000 جنيه.
سعر الأرز
سعر الأرز

الشركات الموردة للتموين

كشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات عن دخول 15 شركة لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية خلال شهر أبريل الماضي، مضيفًا أن عدد الشركات الموردة للأرز على مدار الشهرين الماضي “أبريل”، والجاري “مايو” قد ارتفع إلى 35 شركة، بعد دخول 20 شركة موردة خلال مايو الجاري، وستقوم الشركات بتوريد 21 ألف طن من الأرز بجانب الكميات التي وردتها الشركات خلال الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى منتصف يوليو القادم، والتي ستعادل 95 ألف طن من الأرز المعبأ.

وتمكنت الشركات كذلك من توفير حاجة الوزارة من الأرز خلال الفترة الجارية، فمخزون البلاد من الأرز يكفي حاجتها حتى نوفمبر 2021، ومن المعروف أن حصاد الموسم الجديد سيبدأ في سبتمبر 2020، كما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد الكمية التي ستستلمها الحكومة والتي تعادل 3 ملايين طن.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

الحكومة تُشكل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة.. تفاصيل

أخبار إقتصادية

وزارة المالية تكشف عن سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة

أخبار إقتصادية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5/5/2020

أخبار إقتصادية

تعرف على زيادة رسوم التنمية: إنترنت وحديد وطعام قطط وكلاب

أخبار إقتصادية

في نهاية تعاملات الثلاثاء.. أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

أخبار إقتصادية

الحكومة تُحدد موعد إتاحة الخدمات المميكنة وتوصيل الوثائق للمنازل

أخبار إقتصادية

منحة الـ500 جنيه.. “القوى العاملة” تُحدد مواعيد صرف الدفعة الثانية

أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

أخبار إقتصادية

المالية: فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وطعام الكلاب والقطط (فيديو)

أخبار إقتصادية

وزير المالية يكشف عن خسائر الدولة خلال شهر واحد بسبب فيروس كورونا المستجد


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.