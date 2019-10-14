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أخبار إقتصادية

سعر الجنيه السوادني اليوم الأثنين 14-10-2019 مقابل الدولار الأمريكي والعملات الآخري في البنوك والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الجنيه السوداني اليوم اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني اليوم الأثنين 14-10-2019 مقابل الفدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.



حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء حالة من الاستقرار وسجل اليوم 45 جنيه سوداني، وذلك وفقاً لأسعار البنك المركزي في السودان، وسجل سعر الجنيه السوداني اليوم الأثنين سعر 71.00 جنيهًا للبيع، و70.50 للشراء.

 

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أسعار العملات اليوم في السودان

العملةسعر الشراء بالجنيه السودانيسعر البيع بالجنيه السوداني
سعر الدولار الأمريكي45.00 جنيه45.22 جنيه
اليورو49.43 جنيه49.63 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني55.01 جنيه55.29 جنيه
أسعار الدولار الكندي33.87 جنيه33.98 جنيه
الين الياباني0.41 جنيه0.42 جنيه
الدينار البحريني119.33 جنيه119.98 جنيه
سعر الجنيه المصري3.25 جنيه3.26 جنيه
أسعار الريال السعودي11.99 جنيه12.05 جنيه
الدرهم الإماراتي12.25 جنيه12.31 جنيه
سعر الريال القطري12.35 جنيه12.45 جنيه
الفرنك السويسري45.22 جنيه45.35 جنيه
الدينار الكويتي147.15 جنيه147.89 جنيه

وجديراً بالذكر أن تلك الأسعار تتغير يوم بعد يوم وتتغير من بنك لأخر، ونحن سوف نقوم بالتعديلات الفورية فور طرأ أي تغيرات بالأسعار، ، حيث يبحث العديد من الأشخاص فى السودان عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وكذلك وسعر الجنيه السوداني أمام اليورو، وذلك فى البنوك والسوق السوداء.



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري