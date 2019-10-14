سعر الجنيه السوادني اليوم الأثنين 14-10-2019 مقابل الدولار الأمريكي والعملات الآخري في البنوك والسوق السوداء

نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني اليوم الأثنين 14-10-2019 مقابل الفدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء حالة من الاستقرار وسجل اليوم 45 جنيه سوداني، وذلك وفقاً لأسعار البنك المركزي في السودان، وسجل سعر الجنيه السوداني اليوم الأثنين سعر 71.00 جنيهًا للبيع، و70.50 للشراء.







أسعار العملات اليوم في السودان

العملة سعر الشراء بالجنيه السوداني سعر البيع بالجنيه السوداني سعر الدولار الأمريكي 45.00 جنيه 45.22 جنيه اليورو 49.43 جنيه 49.63 جنيه سعر الجنيه الإسترليني 55.01 جنيه 55.29 جنيه أسعار الدولار الكندي 33.87 جنيه 33.98 جنيه الين الياباني 0.41 جنيه 0.42 جنيه الدينار البحريني 119.33 جنيه 119.98 جنيه سعر الجنيه المصري 3.25 جنيه 3.26 جنيه أسعار الريال السعودي 11.99 جنيه 12.05 جنيه الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه 12.31 جنيه سعر الريال القطري 12.35 جنيه 12.45 جنيه الفرنك السويسري 45.22 جنيه 45.35 جنيه الدينار الكويتي 147.15 جنيه 147.89 جنيه وجديراً بالذكر أن تلك الأسعار تتغير يوم بعد يوم وتتغير من بنك لأخر، ونحن سوف نقوم بالتعديلات الفورية فور طرأ أي تغيرات بالأسعار، ، حيث يبحث العديد من الأشخاص فى السودان عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني وكذلك وسعر الجنيه السوداني أمام اليورو، وذلك فى البنوك والسوق السوداء.