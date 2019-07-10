سعر الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 10/7/2019 مقابل الدولار الأمريكي

من خلال متابعتنا المستمرة من موقع “كلمة دوت أورج” نعرض معمم اليوم سعر العملة السودانية في مقابل العديد من العملات منها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وبعض من أسعار العملات الآخري الأجنبية والعربية، وذلك في السوق الأسود السوداني.

حيث شهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر حالة مت الانخفاض ، وذلك من وقت ماقررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني .

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 68.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 18.13 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 76.16 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 18.63 جنيه سوداني سعر الريال القطري 18.66 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 84.32 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.09 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 231.52 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 159.83 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 149.38 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 35.46 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 35.68 جنيه سوداني

أسعار العملات في السودان من البنك المركزي

العملة شراء بيع متوسط الدولار 45.0000 45.2250 45.1125 الين الياباني 0.4138 0.4159 0.4148 الجنيه الاسترليني 56.3063 56.5878 56.4471 الفرنك السويسري 45.2571 45.4834 45.3702 الدولار الكندي 34.3477 34.5194 34.4336 كرونة السويدية 4.7550 4.7788 4.7669 الكرونة النرويجية 5.2070 5.2330 5.2200 الكرون الدنماركي 6.7646 6.7984 6.7815 الدينار الكويتي 146.9628 147.6976 147.3302 الريال السعودي 11.9994 12.0594 12.0294 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 الريال القطري 12.3609 12.4227 12.3918 الدينار البحريني 119.3001 119.8966 119.5984 ريال عماني 116.8528 117.4371 117.1449 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699 اليورو 50.4756 50.7280 50.6018 XAR 2019.7822 2030.2883 2025.0353

والجدير بالذكر أنه قامت شركات الطيران بالتخلي عن الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في تعاملاتها .