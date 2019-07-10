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سعر الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 10/7/2019 مقابل الدولار الأمريكي

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
سعر الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 10/7/2019 مقابل الدولار الأمريكي

من خلال متابعتنا المستمرة من موقع “كلمة دوت أورج” نعرض معمم اليوم سعر العملة السودانية في مقابل العديد من العملات منها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وبعض من أسعار العملات  الآخري الأجنبية والعربية، وذلك في السوق الأسود السوداني.

حيث شهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر حالة مت الانخفاض ، وذلك من وقت ماقررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني .

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 68.00 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 18.13 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 76.16 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 18.63 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 18.66 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 84.32 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.09 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 231.52 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 159.83 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 149.38 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 35.46 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 35.68 جنيه سوداني

 

أسعار العملات في السودان من البنك المركزي

العملة شراء بيع متوسط
الدولار
45.0000
45.2250
45.1125
الين الياباني
0.4138
0.4159
0.4148
الجنيه الاسترليني
56.3063
56.5878
56.4471
الفرنك السويسري
45.2571
45.4834
45.3702
الدولار الكندي
34.3477
34.5194
34.4336
كرونة السويدية
4.7550
4.7788
4.7669
الكرونة النرويجية
5.2070
5.2330
5.2200
الكرون الدنماركي
6.7646
6.7984
6.7815
الدينار الكويتي
146.9628
147.6976
147.3302
الريال السعودي
11.9994
12.0594
12.0294
الدرهم الاماراتي
12.2526
12.3139
12.2832
الريال القطري
12.3609
12.4227
12.3918
الدينار البحريني
119.3001
119.8966
119.5984
ريال عماني
116.8528
117.4371
117.1449
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
61.1816
61.5060
61.3438
الدولار الحسابي (مصر)
3.2500
3.2898
3.2699
اليورو
50.4756
50.7280
50.6018
XAR
2019.7822
2030.2883
2025.0353

والجدير بالذكر أنه قامت شركات الطيران بالتخلي عن الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في تعاملاتها .

 

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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