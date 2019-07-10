سعر الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 10/7/2019 مقابل الدولار الأمريكي

من خلال متابعتنا المستمرة من موقع “كلمة دوت أورج” نعرض معمم اليوم سعر العملة السودانية في مقابل العديد من العملات منها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وبعض من أسعار العملات الآخري الأجنبية والعربية، وذلك في السوق الأسود السوداني.
حيث شهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر حالة مت الانخفاض ، وذلك من وقت ماقررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني .
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|سعر الدولار الأمريكي
|68.00 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|18.13 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|76.16 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|18.63 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|18.66 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|84.32 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|4.09 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الكويتي
|231.52 جنيه سوداني
|أسعار الريال العماني
|159.83 جنيه سوداني
|أسعار الدينار البحريني
|149.38 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الليبي
|35.46 جنيه سوداني
|أسعار الدولار الأسترالي
|35.68 جنيه سوداني
أسعار العملات في السودان من البنك المركزي
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
45.2250
|
45.1125
|
الين الياباني
|
0.4159
|
0.4148
|
الجنيه الاسترليني
|
56.5878
|
56.4471
|
الفرنك السويسري
|
45.4834
|
45.3702
|
الدولار الكندي
|
34.5194
|
34.4336
|
كرونة السويدية
|
4.7788
|
4.7669
|
الكرونة النرويجية
|
5.2330
|
5.2200
|
الكرون الدنماركي
|
6.7984
|
6.7815
|
الدينار الكويتي
|
147.6976
|
147.3302
|
الريال السعودي
|
12.0594
|
12.0294
|
الدرهم الاماراتي
|
12.3139
|
12.2832
|
الريال القطري
|
12.4227
|
12.3918
|
الدينار البحريني
|
119.8966
|
119.5984
|
ريال عماني
|
117.4371
|
117.1449
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
61.5060
|
61.3438
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.2898
|
3.2699
|
اليورو
|
50.7280
|
50.6018
|
XAR
|
2030.2883
|
2025.0353
والجدير بالذكر أنه قامت شركات الطيران بالتخلي عن الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في تعاملاتها .
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