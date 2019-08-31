سعر الحديد اليوم السبت 31 أغسطس في المصانع والشركات المصرية

تلقى أسعار مواد البناء في مصر اهتمام بالغ وكبير للغاية من قبل العديد من الأشخاص من مختلف الفئات ، فيهتم أصحاب المصانع وأصحاب المشروعات بمتابعة تطور أسعار الحديد الموجودة على مستوى السوق الاقتصادي الدولي ، كما يهتم التجار والمقاولون أيضًا بمتابعة سعر الحديد في السوق ، ومن هنا عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي بشكل مستمر بشأن ما يتعلق بمختلف أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة في مصر ، سواء كانت خاصة أو حكومية.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد كانت قد شهدت حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، كما يذكر أن أجواء الهدوء والاستقرار في أسعار الحديد ومختلف مواد البناء ، هي الأجواء المسيطرة على السوق المصري منذ عدة أشهر.

كما تجدر الإشارة لكون رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية السيد الأستاذ المهندس أحمد الزيني كان قد صرح بأن أسعار الحديد في مصر من المرجح أن تنخفض في مصر خلال الفترة القادمة بشكل كبير ، ويرجع ذلك لانخفاض سعر خام البليت على المستوى العالمي بنحو 50% من ثمنه ، حيث يعتبر خام البيليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد على المستوى العالمي ، كما يعتبر خام البيليت هو المكون الأساسي والرئيسي الذي يستخدم في صناعة خام الحديد.

ومن خلال الجدول التالي نقدم لك أدق وأحدث أسعار تداول الحديد الموجود في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الحديد اليوم السبت 31 أغسطس