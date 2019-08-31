سعر الحديد اليوم السبت 31 أغسطس في المصانع والشركات المصرية

تلقى أسعار مواد البناء في مصر اهتمام بالغ وكبير للغاية من قبل العديد من الأشخاص من مختلف الفئات ، فيهتم أصحاب المصانع وأصحاب المشروعات بمتابعة تطور أسعار الحديد الموجودة على مستوى السوق الاقتصادي الدولي ، كما يهتم التجار والمقاولون أيضًا بمتابعة سعر الحديد في السوق ، ومن هنا عن طريق موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي بشكل مستمر بشأن ما يتعلق بمختلف أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة في مصر ، سواء كانت خاصة أو حكومية.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد كانت قد شهدت حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ، كما يذكر أن أجواء الهدوء والاستقرار في أسعار الحديد ومختلف مواد البناء ، هي الأجواء المسيطرة على السوق المصري منذ عدة أشهر.
كما تجدر الإشارة لكون رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية السيد الأستاذ المهندس أحمد الزيني كان قد صرح بأن أسعار الحديد في مصر من المرجح أن تنخفض في مصر خلال الفترة القادمة بشكل كبير ، ويرجع ذلك لانخفاض سعر خام البليت على المستوى العالمي بنحو 50% من ثمنه ، حيث يعتبر خام البيليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد على المستوى العالمي ، كما يعتبر خام البيليت هو المكون الأساسي والرئيسي الذي يستخدم في صناعة خام الحديد.
ومن خلال الجدول التالي نقدم لك أدق وأحدث أسعار تداول الحديد الموجود في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، وذلك لليوم السبت الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2019.
أسعار الحديد اليوم السبت 31 أغسطس
|اسم الشركة
|المنتج
|سعر تسليم أرض المصنع
|شركة عز
|عز
|11600 جنيه مصري
|شركة عز الدخيلة
|الدخيلة
|11600 جنيه مصري
|شركة بشاي
|بشاي
|11600 جنيه مصري
|شركة العشري
|العشري
|11500 جنيه مصري
|شركة المصريين
|المصريين
|11600 جنيه مصري
|شركة الوطنية للصلب
|العتال
|11550 جنيه مصري
|شركة الكومي
|الكومي
|11430 جنيه مصري
|شركة عطية
|عطية
|11600 جنيه مصري
|شركة الجيوشي للصلب
|الجيوشي
|11500 جنيه مصري
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11300 جنيه مصري
|شركة مصر ستيل
|مصر ستيل
|11500 جنيه مصري
|شركة الجارحي
|الجارحي
|10150 جنيه مصري
|شركة المراكبي
|المراكبي
|11550 جنيه مصري
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