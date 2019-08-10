 التخطي إلى المحتوى

سعر الحديد في المصانع والشركات المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2019

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
سعر الحديد في المصانع والشركات المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2019
سعر الحديد اليوم

يقوم الكثير من الأشخاص المهتمين بسوق البناء في مصر بمتابعة أسعار الحديد الموجودة في مختلف المصانع العاملة بمصر ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأدق أسعار مواد البناء الموجودة في السوق ، والتي يأتي على رأسها الحديد ، وذلك لليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن الحديد يعتبر أحد أقدم المعادن التي قد قام الإنسان باكتشافها ، فيتمكن الانسان من القيام بطرق أو سحب الحديد وتشكيله بطريقة مرنة ، كما من الممكن استخدام الحديد في صناعة العديد من السبائك ، كما يذكر أن النيازك التي تسقط في الأرض تحتوي على كميات كبيرة من الحديد وتبغ تلك النسبة حوالي 90% من النيزك .

كما تجدر الإشارة إلى أن لصناعة الحديد أهمية كبيرة على اقتصاد الدولة ، ويذكر أن لتلك الصناعة دور كبير في القيام بتنمية مختلف الجوانب الصناعية والاقتصادية للمجتمع ، فيذكر أنه يتم القيام بقياس مستوى تقدم الدولة من الجانب الاقتصادي بنصيب الفرد من الحديد.

سعر طن الحديد اليوم السبت 10 أغسطس

  • سعر طن شركة حديد عز: أقل سعر 11.890جنيها، وأعلى سعر 11900 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيها، وأعلى سعر 11850 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
  • سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد المراكبي: أقل سعر 11740 جنيها، وأعلى سعر 11750 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد المصريين: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه
  • سعر طن شركة حديد الكومي: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11600 جنيه
  • سعر طن شركة حديد المعادي: أقل سعر 11500 جنيه، وأعلى سعر 11550 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد العشري: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد الجيوشي: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد مصر ستيل: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
  • سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.