سعر الحديد في المصانع والشركات المصرية اليوم السبت 10 أغسطس 2019

يقوم الكثير من الأشخاص المهتمين بسوق البناء في مصر بمتابعة أسعار الحديد الموجودة في مختلف المصانع العاملة بمصر ، ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأدق أسعار مواد البناء الموجودة في السوق ، والتي يأتي على رأسها الحديد ، وذلك لليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019.
ومن الجدير بالذكر أن الحديد يعتبر أحد أقدم المعادن التي قد قام الإنسان باكتشافها ، فيتمكن الانسان من القيام بطرق أو سحب الحديد وتشكيله بطريقة مرنة ، كما من الممكن استخدام الحديد في صناعة العديد من السبائك ، كما يذكر أن النيازك التي تسقط في الأرض تحتوي على كميات كبيرة من الحديد وتبغ تلك النسبة حوالي 90% من النيزك .
كما تجدر الإشارة إلى أن لصناعة الحديد أهمية كبيرة على اقتصاد الدولة ، ويذكر أن لتلك الصناعة دور كبير في القيام بتنمية مختلف الجوانب الصناعية والاقتصادية للمجتمع ، فيذكر أنه يتم القيام بقياس مستوى تقدم الدولة من الجانب الاقتصادي بنصيب الفرد من الحديد.
سعر طن الحديد اليوم السبت 10 أغسطس
- سعر طن شركة حديد عز: أقل سعر 11.890جنيها، وأعلى سعر 11900 جنيه.
- سعر طن شركة حديد بشاي: أقل سعر 11830 جنيها، وأعلى سعر 11850 جنيها.
- سعر طن شركة حديد العتال: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11850 جنيها.
- سعر طن شركة حديد عطيه: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه.
- سعر طن شركة حديد سرحان: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
- سعر طن شركة حديد المراكبي: أقل سعر 11740 جنيها، وأعلى سعر 11750 جنيها.
- سعر طن شركة حديد المصريين: أقل سعر 11800 جنيه، وأعلى سعر 11800 جنيه
- سعر طن شركة حديد الكومي: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11600 جنيه
- سعر طن شركة حديد المعادي: أقل سعر 11500 جنيه، وأعلى سعر 11550 جنيها.
- سعر طن شركة حديد العشري: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل: أقل سعر 11600 جنيه، وأعلى سعر 11650 جنيها.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب: أقل سعر 11550 جنيها، وأعلى سعر 11800 جنيه.
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