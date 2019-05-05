سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5-5-2019 في الشركات والمصانع المصرية .. استقرار الحديد وتذبذب الاسمنت

بدأت تعاملات أسواق مواد البناء اليوم بتداول سعر الحديد والأسمنت المسجلة في الشركات والمصانع المصرية ، خلال الأسبوع الفائت، على الرغم من التوقعات بارتفاع الأسعار، ولا سيما سعر الحديد نتيجة لارتفاع سعر الحديد البليت الخام في السوق العالمية مؤخرًا، غير أن حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية منذ شهور، حالت دون أن ترفع الشركات والمصانع المنتجة من سعر الحديد والأسمنت .

وبحسب خبراء يرجع استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر إلى استقرار سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية نسبيًا في الآونة الأخيرة، بعد أن تراجع بشكل ملحوظ منذ ما يزيد عن عام ، ليسجل متوسط سعر الحديد في مصر حاليًا 11650 جنيه للطن الحيد المسلح، في حين سعر الأسمنت شهد في الفترة الماضية اضطراب بين هبوط حينًا وارتفاع حينًا آخر تبعًا لحالتي العرض والطلب.

سعر الحديد اليوم

فيما يلي جدول يتضمن سعر الحديد في سوق مواد البناء المحلية، حسب ما هو متداول في الشركات والسوق المصرية اليوم :

الشركة المنتج سعر الطن / جنيه حديد عز عز / الدخيلة 11600 حديد المصريين المصريين 11650 حديد العتال العتال 11450 حديد عطية عطية 11400 حديد الجارحي الجارحي 11475 حديد الجيوشي الجيوشي 11400 حديد المراكبي المراكبي 11450 حديد عياد عياد 11000 طنطا للصلب طنطا 11350

سعر الأسمنت اليوم

المتتبع لحركة أسعار مواد البناء في السوق المصرية يلحظ التذبذب في سعر الأسمنت ، ولكنها تكون بفوارق ارتفاع أو انخفاض طفيفة في كل مرة، إلا أنه شهدت على مدى الشهور الماضية انخفاض تدريجي ليصل نحو 100 جنيه للطن ، لتستقر بشكل نسبي الفترة الحالية، وفيما يلي جدول شاملا سعر الأسمنت في المصانع المنتجة اليوم حسب آخر تحديث:

الشركة المنتج سعر الطن / جنيه العربية للأسمنت المسلح / النصر 858 أسمنت اسيوط المهندس 833 صناعات مواد البناء التعمير 828 أسمنت أسيك المنيا أسيك 848 أسمنت النهضة الصخرة 823 لافارج للأسمنت المخصوص 835 السويس للأسمنت السويس 830 أسمنت بورتلاند طرة طرة 838 أسمنت السويدي السويدي 858 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 823

ما الذي يتحكم في سعر الحديد والأسمنت ؟

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر كغيرها من السلع بعدة عوامل، وبالتالي تتحرك انخفاضًا أو ارتفاعًا متاثرة بتلك العوامل المتمثلة بالتالي :

الحركة الإقتصادية السائدة في البلاد من نشاط أو ركود .

حالتي العرض والطلب، فكلما قل العرض وزاد الطلب ترتفع الاسعار والعكس بالعكس .

حركة سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث يتم استيراد المواد الخام الداخلة في التصنيع من الخارج بالعملة الصعبة .

قيمة مدخلات الإنتاج من أجور العمال والنقل وسعر الوقود وغيرها من تكاليف الإنتاج .

تحديث : سعر الحديد والاسمنت اليوم

يواصل سعر الحديد والاسمنت ثباته لجهة أسعار الحديد على الرغم من الشائعات التي تم تدوالها مع قرار المالية فرض رسوم على الواردات من الخارج، أما اسعار الاسمنت تشهد اليوم استقرارًا وهدوء بعد حلة التذبذب التي طرأت على الأسعار خلال الايام الماضية بين ارتفاع في بعض الشركات وانخفاض في البعض الآخر ولكن الفارق يكون طفيفًا في كلا الحالتين.