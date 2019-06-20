سعر الحديد اليوم حيث شهدت أسعار الحديد هذا العام في مصر حالة من الشد والجذب وعدم الاستقرار والتذبذب في كافة مواد البناء، وقد اختلفت توقعات وآراء الخبراء حول أسعار الحديد ومواد البناء والتشييد، فمنهم من يتوقع استقرار السوق وزيادة الطلب عليه، ومنهم من يتوقع نقص الطلب عليه مما يؤدي إلى انخفاض سعر الحديد في مصر، وعلى العكس فإن زيادة الطلب عليه يؤدي إلى الارتفاع في أسعار الحديد ومواد البناء.

سعر الحديد اليوم

اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر

حديد عز 11880 جنيه 11900 جنيه الوطنية للصلب 11800 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11830 جنيه 11850 جنيه حديد المصريين 11800 جنيه 11800 جنيه حديد الجارحي 10150 جنيه 10100 جنيه الجيوشي للصلب 11600 جنيه 11650 جنيه مصر ستيل 11600 جنيه 11650 جنيه حديد العشري 11500 جنيه 11525 جنيه حديد المراكبي 11740 جنيه 11750 جنيه حديد اركو 9750 جنيه 9800 جنيه

سعر الأسمنت اليوم، يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في عميلة البناء والمجمعات العمرانية والمباني السكنية، وتكون أسعار الأسمنت في مصر خاضعة في أي وقت إلى الزيادة أو النقصان، وذلك يرجع إلى سعر صرف الدولار ومتطلبات السوق المصري.

أحدث أسعار الأسمنت الأبيض في مصر

اسم الشركة المنتج السعر أسمنت رويال المنيا سوبر رويال رويال العادة 2400 جنيه 2380 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 2350 جنيه : 2380 جنيه أسمنت سيناء سوبر سيناء الأبيض العادة 2420 جنيه 2430 جنيه : 2450 جنيه

الأسمنت المقاوم

يدخل هذا النوع من الأسمنت سي ووتر في أعمال الخرسانة المسلحة، ويستخدم في الصرف الصحي وخزانات المياه وبناء المنشآت وأثاث الطرق والكباري والخوازيق والمواسير الخرسانية، كما أنه يخزن فوق قواعد من الخشب لمنع وصول الرطوبة الأرضية.