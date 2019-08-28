سعر الحديد والأسمنت لليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

يحرص قطاع كبير من الأشخاص على البحث بشكل مستمر عن أحدث أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها مواد البناء واختلاف أسعارها بين الكثير من الأشخاص ، لذلك نقوم اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2019 بعرض أحدث وأدق أسعار كل من الحديد والأسمنت الموجودة في المصانع المصرية.

أسعار الأسمنت لليوم

اسم الشركة متوسط أسعار اليوم الأربعاء الشركة العربية للأسمنت (المسلح) 823 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت (النصر) 800 جنيه مصري أسمنت أسيوط المهندس 808 جنيه مصري صناعات مواد البناء التعمير 808 جنيه مصري أسمنت أسك المنيا أسيك 818 جنيه مصري أسمنت أسيك المنيا حورس 805 جنيه مصري أسمنت النهضة الصخرة 800 جنيه مصري أسمنت وادي النيل المصري 808 جنيه مصري أسمنت وادي النيل (وادي النيل) 808 جنيه مصري لافارج للأسمنت المخصوص 803 جنيه مصري أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري أسمنت العريش العسكري 808 جنيه مصري أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 جنيه مصري السويس للأسمنت (السويس) 808 جنيه مصري أسمنت بورتلاند طرة (طرة) 818 جنيه مصري أسمنت حلوان (حلوان) 833 جنيه مصري أسمنت شورى (شورى) 800 جنيه مصري أسمنت مصر بني سويف 825 جنيه مصري أسمنت السويدي (السويدي) 825 جنيه مصري أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي) 800 جنيه مصري مصر للأسمنت قنا المسلة 800 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف) 808 جنيه مصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء