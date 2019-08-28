 التخطي إلى المحتوى

سعر الحديد والأسمنت لليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
سعر الحديد والأسمنت لليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في المصانع والشركات المصرية
أسعار الحديد المسلح

يحرص قطاع كبير من الأشخاص على البحث بشكل مستمر عن أحدث أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، ويرجع ذلك للأهمية البالغة التي تلقاها مواد البناء واختلاف أسعارها بين الكثير من الأشخاص ، لذلك نقوم اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 2019 بعرض أحدث وأدق أسعار كل من الحديد والأسمنت الموجودة في المصانع المصرية.

أسعار الأسمنت لليوم

اسم الشركةمتوسط أسعار اليوم الأربعاء
الشركة العربية للأسمنت (المسلح)823 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت (النصر)800 جنيه مصري
أسمنت أسيوط المهندس808 جنيه مصري
صناعات مواد البناء التعمير808 جنيه مصري
أسمنت أسك المنيا أسيك818 جنيه مصري
أسمنت أسيك المنيا حورس805 جنيه مصري
أسمنت النهضة الصخرة800 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل المصري808 جنيه مصري
أسمنت وادي النيل (وادي النيل)808 جنيه مصري
لافارج للأسمنت المخصوص803  جنيه مصري
أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري
أسمنت العريش العسكري808 جنيه مصري
أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري
الشركة القومية للأسمنت الفاخر805  جنيه مصري
السويس للأسمنت (السويس) 808 جنيه مصري
أسمنت بورتلاند طرة (طرة)818 جنيه مصري
أسمنت حلوان (حلوان)833 جنيه مصري
أسمنت شورى (شورى)800 جنيه مصري
أسمنت مصر بني سويف825 جنيه مصري
أسمنت السويدي (السويدي)825 جنيه مصري
أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)800 جنيه مصري
مصر للأسمنت قنا المسلة800 جنيه مصري
الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف)808 جنيه مصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

سوف يهمك:

عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.