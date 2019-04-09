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سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بالأسواق المصرية

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.

سعر الحديد والأسمنت والجبس.

يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم  في مصر

سعر الحديد في مصر اليوم.

اسم الشركةسعر الطن بالجنيه
حديد عز11.750
حديد المصريين11600
الكومي11430
حديد بشاي11650
العتال11550
عطية11600
الجيوشي11500

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.

اسم الشركةسعر الطن بالجنيه
الشركة العربية للأسمنت863
أسمنت النهضة823
أسمنت السويدي868
السويس للأسمنت843
أسمنت بورتلاند855
أسمنت العريش830

سعر الجبس اليوم في مصر

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
جبسيناسيناء880 جنيه900 جنيه
القوميةالقومية
البلاحإكسبريس820 جنيه820 جنيه
العامريةالعامرية795 جنيه795 جنيه
السويسالسويس805 جنيه805 جنيه
الدوليهالدولية735 جنيه745 جنيه
نجوم سيناءالمعمار790 جنيه790 جنيه

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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