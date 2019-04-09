سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بالأسواق المصرية

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.
سعر الحديد والأسمنت والجبس.
يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الحديد في مصر اليوم.
|اسم الشركة
|سعر الطن بالجنيه
|حديد عز
|11.750
|حديد المصريين
|11600
|الكومي
|11430
|حديد بشاي
|11650
|العتال
|11550
|عطية
|11600
|الجيوشي
|11500
سعر الأسمنت اليوم في مصر.
يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.
|اسم الشركة
|سعر الطن بالجنيه
|الشركة العربية للأسمنت
|863
|أسمنت النهضة
|823
|أسمنت السويدي
|868
|السويس للأسمنت
|843
|أسمنت بورتلاند
|855
|أسمنت العريش
|830
سعر الجبس اليوم في مصر
يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|جبسينا
|سيناء
|880 جنيه
|900 جنيه
|القومية
|القومية
|–
|–
|البلاح
|إكسبريس
|820 جنيه
|820 جنيه
|العامرية
|العامرية
|795 جنيه
|795 جنيه
|السويس
|السويس
|805 جنيه
|805 جنيه
|الدوليه
|الدولية
|735 جنيه
|745 جنيه
|نجوم سيناء
|المعمار
|790 جنيه
|790 جنيه
← آخر خبر:
- «نهاية الشوط الأول» نتيجة مباراة ليفربول وبورتو مباشرة اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
التعليقات
هل الاسعار المعلنة سعر المصنع ام تاجر الجملة ؟
كيف اتعامل مع المصنع ؟
هل الاسعار المعلن عنها سعر المصنع ام تاجر الجملة ؟وكيف اتعامل مع المصنع ؟