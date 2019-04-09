سعر الحديد والأسمنت والجبس فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بالأسواق المصرية

سعر الحديد والأسمنت والجبس, يشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية بعد أن مر بحالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري باصدار قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت والجبس وكافة مواد البناء، وهو الاستقرار الذي يخيم على السوق منذ فترة كبيرة نظرا للركود الذي يشهده قطاع التشييد والبناء مؤخرا.

سعر الحديد والأسمنت والجبس.

يعد الحديد من أهم العناصر المهمة التي لا نستطيع الاستغناء عنها ونتعامل معه في كثير من الأشياء الهامة مثل المباني، السيارات، العدد، الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأشياء المستخدمة في الحياة، كما أنه من أكثر المعادن التي يتم استخدامها في العالم حيث يبلغ نسبة الاستخدام 95% من الإنتاج العالمي للمعادن, كما يمكنك أيضا معرفة سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الحديد في مصر اليوم.

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه حديد عز 11.750 حديد المصريين 11600 الكومي 11430 حديد بشاي 11650 العتال 11550 عطية 11600 الجيوشي 11500

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من المواد الأساسية لعمليات البناء، سعر طن الأسمنت في مصر انخفض خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، هذا الانخفاض ناتج عن قلة الطلب في السوق المصري وهو ما اجبر الشركات المصنعة للأسمنت في مصر في تخفيض سعره اكثر من مرة, كما أنه يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة.

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه الشركة العربية للأسمنت 863 أسمنت النهضة 823 أسمنت السويدي 868 السويس للأسمنت 843 أسمنت بورتلاند 855 أسمنت العريش 830

سعر الجبس اليوم في مصر

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بشكل كبير في مصر وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر جبسينا سيناء 880 جنيه 900 جنيه القومية القومية – – البلاح إكسبريس 820 جنيه 820 جنيه العامرية العامرية 795 جنيه 795 جنيه السويس السويس 805 جنيه 805 جنيه الدوليه الدولية 735 جنيه 745 جنيه نجوم سيناء المعمار 790 جنيه 790 جنيه

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