سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 4 أغسطس 2018 في مصر

أصبحت أسعار الحديد اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين وخاصةً المقبلين على البناء وذلك بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى، الجدير بالذكر أن مكونات الخام التي تدخل في إنتاج الحديد يتم استيراد أغلبها من الخارج وسعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد اليوم بعد سعر الدولار اليوم، الجدير بالذكر أن صناعة الحديد في مصر تمثل نسبة جيدة من الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل 3.2%.

وبلغت الطاقة الإنتاجية في مصر للحديد نحو 12 مليون طن وفق آخر احصائيات، يرجع تاريخ صناعة الحديد في مصر منذ الأربعينات خاصةً بعد أن فكرت الدولة في استغلال المخلفات من الحرب العالمية الثانية، حيث يتم صهرها وصبها في قوالب بشكل يدوي وأخيراً درفلتها، ومن ثم تطورت صناعة الجديد في مصر.

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم بعد التراجع التي شهده أسواق مواد البناء مؤخراً، واستقر سعر طن حديد عز عند 12900 جنية، فيما سجل طن حديد المصريين 12650 جنية.

سعر الذهب اليوم السبت 4-8-2018 في مصر والسعودية.

المنتج أقل سعر أعلى سعر عز 12900 13000 الدخيلة 12900 13000 المصريين 12650 12750 بشاي 12800 12850 العتال 12750 12800 عطية 12750 12800 الجارحي 10100 10150 الجيوشي 12650 12750 مصر استيل 12650 12700

علماً بأن أسعار الحديد في الجدول السابق مُحدثة وفق آخر تحديث وبسعر تسليم المصنع.

سعر الاسمنت اليوم

سعر طن الاسمنت لمنتج المسلح استقر مع بداية التعاملات ليوم الأحد لتصل 880 جنية للطن الواحد، فيما سجل طن الاسمنت لمنتج السويس 855 جنية.

المنتج أقل سعر أعلى سعر المسلح 880 880 النصر 850 850 المهندس 865 865 العسكري 850 855 سيناء 845 850 الفاخر 830 830 السويس 855 855 السويدي 890 890 حلوان 875 875

هذه الأسعار بكميات لا تقل عن 30 طن ومُحدثة بتاريخ اليوم السبت.