سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 4 أغسطس 2018 في مصر

أصبحت أسعار الحديد اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين وخاصةً المقبلين على البناء وذلك بعد تعويم الجنية المصري أمام العملات الأخرى، الجدير بالذكر أن مكونات الخام التي تدخل في إنتاج الحديد يتم استيراد أغلبها من الخارج وسعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد اليوم بعد سعر الدولار اليوم، الجدير بالذكر أن صناعة الحديد في مصر تمثل نسبة جيدة من الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل 3.2%.
وبلغت الطاقة الإنتاجية في مصر للحديد نحو 12 مليون طن وفق آخر احصائيات، يرجع تاريخ صناعة الحديد في مصر منذ الأربعينات خاصةً بعد أن فكرت الدولة في استغلال المخلفات من الحرب العالمية الثانية، حيث يتم صهرها وصبها في قوالب بشكل يدوي وأخيراً درفلتها، ومن ثم تطورت صناعة الجديد في مصر.
أسعار الحديد اليوم
استقرت أسعار الحديد اليوم بعد التراجع التي شهده أسواق مواد البناء مؤخراً، واستقر سعر طن حديد عز عند 12900 جنية، فيما سجل طن حديد المصريين 12650 جنية.
سعر الذهب اليوم السبت 4-8-2018 في مصر والسعودية.
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|عز
|12900
|13000
|الدخيلة
|12900
|13000
|المصريين
|12650
|12750
|بشاي
|12800
|12850
|العتال
|12750
|12800
|عطية
|12750
|12800
|الجارحي
|10100
|10150
|الجيوشي
|12650
|12750
|مصر استيل
|12650
|12700
علماً بأن أسعار الحديد في الجدول السابق مُحدثة وفق آخر تحديث وبسعر تسليم المصنع.
سعر الاسمنت اليوم
سعر طن الاسمنت لمنتج المسلح استقر مع بداية التعاملات ليوم الأحد لتصل 880 جنية للطن الواحد، فيما سجل طن الاسمنت لمنتج السويس 855 جنية.
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|المسلح
|880
|880
|النصر
|850
|850
|المهندس
|865
|865
|العسكري
|850
|855
|سيناء
|845
|850
|الفاخر
|830
|830
|السويس
|855
|855
|السويدي
|890
|890
|حلوان
|875
|875
هذه الأسعار بكميات لا تقل عن 30 طن ومُحدثة بتاريخ اليوم السبت.
التعليقات