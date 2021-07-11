سعر الخروف الأسترالي بالكويت – عيد الأضحى 2021

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية عن توافر كل طلبات السوق الكويتي من الأغنام خلال عيد الأضحى 2021، حيث وضعت الشركة خطة بدأت مع نهاية شهر رمضان للتجهيز للعيد، وأكد رئيس الشركة أسامة بودي أن المخزون المتواجد من الأغنام والمواشي كاف وسوف يغطي كل احتياجات السوق الكويتي، هذا ويذكر أن عيد الأضحى في الكويت سوف يبدأ يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

سعر الخروف الأسترالي بالكويت 2021 في أسواق عيد الأضحى

يعتبر الخروف الأسترالي واحد من أكثر أنواع الخراف المحببة لدى الكثير من الكويتيين والوافدين إلى الدولة، حيث يتربى هذا النوع من الخرف بالمراعي المفتوحة في أستراليا، وقد أكدت شركة نقل وتجارة المواشي أن سعر الخروف الأسترالي في الكويت 2021 هو 67 دينارًا أي ما يعادل 222 دولارًا أمريكيا، هذا وتقدم الشركة قبل عيد الأضحى الكثير من أنواع الخراف والأفضل في العالم، كل عام وأنتم بخير.