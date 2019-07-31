سعر الخروف الحي 2019 البرقي والفلاحي في الإسكندرية والقاهرة والجيزة قبل أيام من عيد الأضحى

في متابعة ميدانية لأسعار الأضاحي قبل أيام قليلة من قدوم عيد الأضحى 2019، نقدم لكم سعر الخروف الحي 2019 في أسواق المواشي بالإسكندرية والقاهرة والجيزة، كما نقدم لكم سعر الكيلو القايم للجاموس والبقر الآن، للراغبين في الشراء لتكون أضحية العيد الكبير، هذا ومن المرتقب أن تكون وقفة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 10 أغسطس، على أن يكون موعد اول عيد الأضحى هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.

سعر الخروف الحي 2019 البرقي والفلاحي في الإسكندرية والقاهرة والجيزة

سعر الخروف البرقي لكل كيلو قايم هو 67 جنيه، وعليه يكون سعر الخروف الحي البرقي زنة 50 كيلو جرام هو 3350 جنيه، والخروف زنة 100 كيلو يكون سعره 6700 جنيه، سعر الخروف الفلاحي لكل كيلو قايم هو 60 جنيه أي يتراوح سعر الخروف الحي الفلاحي من 3000 حتى 6000 جنية، كل عام والجميع بخير.

أما بخصوص سعر كيلو الجاموسي الحي 2019 قبل أيام من قدوم عيد الأضحى هو 46 جنيه في أسواق الإسكندرية والقاهرة والجيزة، بينما يبلغ سعر كيلو القائم للبقري الحي هو 52 جنيه، هذا ويتوجب أن تشترى الأضحية التي تتمتع بصحة جيدة وتكون سليمة تماما ونشيطة، ومن مواصفات الخروف الحي السليم، أن تكون عينه ناصعة البياض ليس بها أي إفرازات، أن تكون أنفه ليس بها افرازات، أن يكون فرو الخروف زاهي وناعم، أن يكون رأسه مرفوع لأعلى.