نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم الاماراتى” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى سعر لشراء الدرهم الامارتي وبلغت قيمته ٤٫٥١ مقابل الجنيه المصري، أما البنك العربي الإفريقي الدولي فقد سجل أقل سعر للبيع حيث بلغ قيمه الدرهم الإماراتي ٤٫٥٣ مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم فى الجدول التالي أسعار الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، ومن المعروف ان الدرهم الاماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩