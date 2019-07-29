نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم الاماراتى” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى سعر لشراء الدرهم الامارتي وبلغت قيمته ٤٫٥١ مقابل الجنيه المصري، أما البنك العربي الإفريقي الدولي فقد سجل أقل سعر للبيع حيث بلغ قيمه الدرهم الإماراتي ٤٫٥٣ مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم فى الجدول التالي أسعار الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، ومن المعروف ان الدرهم الاماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٩٨١ جم
|٤٫٥٣٣٩ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 19 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٥١ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك مصر
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 3 أيام
|بنك قناة السويس
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٥١ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٤٤ جم
|٤٫٥٧ جم
|منذ 3 أسابيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٥١ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
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