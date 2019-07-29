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سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم الاماراتى” اليوم الإثنين 29 يوليو 2019، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى سعر لشراء الدرهم الامارتي وبلغت قيمته ٤٫٥١  مقابل الجنيه المصري، أما البنك العربي الإفريقي الدولي فقد سجل أقل سعر للبيع  حيث بلغ قيمه الدرهم الإماراتي ٤٫٥٣ مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم  فى الجدول التالي أسعار الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، ومن المعروف ان الدرهم الاماراتي هو  العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٩

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩٨١ جم٤٫٥٣٣٩ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٨ جم٤٫٥٣ جممنذ 19 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٥١ جم٤٫٥٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٤٨ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٥ جم٤٫٥٤ جممنذ 3 أيام
بنك قناة السويس٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
المصرف المتحد٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥١ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٤ جم٤٫٥٧ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٨ جم٤٫٥٤ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٥١ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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