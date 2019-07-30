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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بقيمة 4.51 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.53 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية .

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سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩٦٩ جم٤٫٥٣٢٧ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٨ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٥ جم٤٫٥٤ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٤٨ جم٤٫٥٣ جممنذ 14 ساعة
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٥ جم٤٫٥٤ جممنذ 4 أيام
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
المصرف المتحد٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 14 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٤ جم٤٫٥٧ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٨ جم٤٫٥٤ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي٤٫٥١ جم٤٫٥٣ جممنذ 14 ساعة
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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