سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بقيمة 4.51 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.53 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية .
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سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٩٦٩ جم
|٤٫٥٣٢٧ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك مصر
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 4 أيام
|بنك قناة السويس
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 4 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٤٤ جم
|٤٫٥٧ جم
|منذ 3 أسابيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ يوم
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٥١ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 22 ساعة
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