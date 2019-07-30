سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بقيمة 4.51 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.53 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية .

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سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى